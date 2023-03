Presa di mira da qualche haters per le sue labbra “troppo fini”, Caterina Balivo ha risposto in modo decisamente diretto.

Spesso le critiche ai vip e personaggi famosi arrivano per i troppi ritocchi estetici. Nel caso di Caterina Balivo, incredibilmente, per l’esatto opposto. A raccontare il tutto è stata la stessa conduttrice che sui social ha risposto agli haters che le chiedevano di rifarsi le labbra perché “troppo sottili”.

Caterina Balivo risponde agli haters

Come detto, i Vip vengono criticati anche per l’assenza di ritocchi. In particolare Caterina Balivo sembra essere stata presa per le sue labbra, per alcuni haters ritenute troppo sottili.

E così nelle storie pubblicate in queste ore, la conduttrice h acondiviso una foto di lei che si trucca con l’aggiunta di una risposta molto chiara rivolta a chi l’ha criticata: “A chi mi chiede in privato se ho mai pensato di rifarmi le labbra (certo lo so sono sottili) rispondo: avendo tanti neuroni funzionanti non volevo strafare”.

Una bella risposta secca che va aggiunta anche ad un successivo commento arrivato più tardi ad un post di Cristina Fogazzi, meglio nota con il nome social di Estetista Cinica. Proprio la donna ha condiviso su Instagram una riflessione in cui ha parlato del suo corpo e dei suoi “difetti” che spesso condizionano la vita delle persone.

In questo caso la Balivo ha sostenuto la donna e ha scritto: “Ohh ieri ho mandato a stendere chi mi chiedeva delle mie labbra troppo sottili. Cioè io dico, ora uno si deve giustificare se non si rifà?”.

Insomma, la presentatrice ha lanciato un’altra stoccata a chi l’ha criticata facendo capire di piacersi così come è, eventuali imperfezioni comprese. Un messaggio chiaro che sicuramente trova il parere favorevole di tante persone.

Di seguito anche un recente post Instagram della conduttrice:

E questo quello con il commento di supporto:

