La coppia del trono over di Uomini e Donne Ida e Alessandro potrebbe essere in crisi. La conferma arriva da un messaggio…

Avevano stupito tutti a Uomini e Donne, nel trono over, per essere usciti insieme ed essere così felici e innamorati. Eppure, adesso, tra Ida e Alessandro le cose potrebbe essere decisamente diverse. L’indizio è arrivato in queste ore dai social con un messaggio decisamente emblematico.

Ida e Alessandro in crisi?

Maria De Filippi

L’idea della possibile crisi tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza partirebbe da un messaggio condiviso dalla donna sulle sue stories Instagram. Solo tre parole scritte su sfondo nero il cuo significato è chiaro: “Deludiamoci con rispetto”.

Chiaro come immediatamente i fan della coppia di Uomini e Donne Over si siano scatenati a ipotizzare cosa possa essere accaduto.

I più attenti sono andati a vedere se sul profilo dell’uomo ci fosse qualche risposta ma hanno notato che lui, invece, si era mostrato sul divano prossimo a vedere un film.

Il fatto che fosse solo, però, ha rafforzato la tesi che qualcosa tra i due non vada nel modo giusto.

Tra le altre sottolineature dei fan, tra Instagram e Twitter, anche le parole “profetiche” che Tina Cipollari aveva speso per la coppia. Secondo l’opinionista, infatti, i due non sarebbero durati molto e si sarebbero lasciati nel giro di poche settimane.

Staremo a vedere se effettivamente è accaduto questo.

Di seguito l’ultimo post Instagram della coppia che risale a oltre un mese fa:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG