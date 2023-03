Scossone al GF Vip dopo la puntata con Micol Incorvaia che si è sfogata con i compagni della Casa con la precisa richiesta di voler uscire.

L’ultima puntata del GF Vip ha visto andare in scena diverse situazioni bollenti. Una di queste ha coinvolto da vicino anche Micol Incorvaia che, per una serie di ragioni, è successivamente esplosa dicendo di voler uscire dalla Casa e abbandonare il reality.

GF Vip, Micol vuole andare via

Alfonso Signorini

Micol non avrebbe mandato giù il taglio delle ultime puntate che, secondo lei, sarebbero state organizzate per “colpire” lei e le persone che le stanno accanto.

“Io voglio andare via e domani faccio l’appello. Ho visto delle puntate troppo brutte. Prima il van, poi la scorsa contro Edoardo e adesso questa. No, io me ne vado ragazzi”, ha detto la ragazza confidandosi con gli altri compagni del programma.

Parlando poi con Edoardo Tavassi e Edoardo Donnamaria, la ragazza ha anche aggiunto: “Lo sono per tanti motivi, poi sono anche cinque mesi qui dentro. Anche il padre di Edoardo che ha detto quelle cose, non mi è piaciuto. Ha detto che stai cercando di coprire qualcuno, anziché dire che hai degli amici splendidi. Ci rimango male per queste cose”.

Infine: “Ok, basta, ti faccio vedere quanto me ne frega. Io ho smesso di giocare basta. Me ne voglio andare, se mi state ascoltando tanto sono in nomination. Faccio una richiesta dato che mi trovo al televoto. Fino all’esito mi metto in panchina. Magari lunedì esco e vado via”. E ancora: “Non mi piace questa cosa. Sono esasperata, piena e provata davvero non ce la faccio più basta”.

Sui social moltissimi telespettatori sembrano pensarla come Micol e hanno sottolineato che in effetti quanto sta accadendo attorno a lei sembra proprio fatto di proposito.

Di seguito anche alcuni post Twitter dei fan:

Ieri Micol distrutta da 4 puntate dove l’hanno massacrata!

Sono essere umani prima di essere concorrenti

Parlate tutti di sensibilità ma a quanto pare manca a molti di voi #gfvip #incorvassi pic.twitter.com/IFV76QJAjl — 𝙰𝙻𝙴𝙻𝙻𝙰 ♀ (@Alella94) March 3, 2023

Ripenso a come Micol sia rimasta male per le parole del padre di EdoD. Lei ed EdoT gli hanno fatto compagnia ogni volta che ne necessitava,lo accoglievano nel van togliendo tempo che potevano dedicare a loro due,gli vogliono un bene enorme e non meritavano ciò. #incorvassi #gfvip pic.twitter.com/IhGAOs6xkm — Sandy 🍿 (@Sandy___8) March 3, 2023

