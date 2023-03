L’ex Miss e gieffina Manila Nazzaro ha raccontato di aver subito minacce di morte via social a causa delle sue idee.

Non solo quanto accade nella Casa e in studio. Il GF Vip fa parlare anche dal divano e sui social. In particolare l’intervento di Alfonso Signorini relativo all’uso delle piattaforme da parte di utenti che, senza alcun timore, minacciano e offendono le persone senza tregua. Una situazione che evidentemente anche Manila Nazzaro conosce bene e che ha voluto sottolineare con un post Twitter.

Manila Nazzaro e le minacce sui social

Come detto, nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Signorini ha parlato dell’uso dei social: “Voi che sostenete questo programma, penso che sarete i primi a capire che i social sono la terra di nessuno. A Murgia, ad esempio, hanno augurato la morte, a Ciacci di morire in ospedale. Sono cose orribili e Grande Fratello si dissocia completamente”.

Il discorso non è passato inosservato agli utenti che guardavano il reality e neppure a Matilde Brandi e Manila Nazzaro, ex concorrenti, che hanno manifestato la loro posizione a tal proposito.

La Brandi ha scritto: “Ho recuperato il discorso di Alfonso sui vari fandom del Grande fratello vip e le minacce che vengono rivolte ai concorrenti. L’ho vissuto sulla mia pelle e sono solidale con chi lo vive e l’ha vissuto. Imparate a sostenere chi vi piace e non a insultare chi non vi piace”.

Parole riprese appuno da Manila Nazzaro: “L’anno scorso hanno minacciato di morte me e i miei figli perché non credevo a una storia d’amore mai esistita. La storia racconta che poi è andata così. Ma era noioso spendere parole per una che si preoccupava di far mangiare gli ‘anziani'”.

Di seguito il post Twitter dell’ex gieffina:

E aggiungo… l’anno scorso hanno minacciato di morte me e i miei figli perché non credevo ad una storia d’amore mai esistita. La storia racconta che poi è andata così. Ma era noioso spendere parole per una che si preoccupava di far mangiare gli “anziani” https://t.co/aF0O8uD17Q — Manila Nazzaro (@Manilanazzaro) March 3, 2023

