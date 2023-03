Peppe Vallone, artista emergente molto attivo sui social, ha appena lanciato il suo nuovo singolo Bugie: biografia, vita privata, successi e curiosità.

Classe 1988, Peppe Vallone ha già all’attivo un solido background imprenditoriale e un percorso artistico emergente in ambito musicale, portato avanti anche grazie all’assidua presenza social che gli ha permesso di conquistare folte schiere di followers.

Alla vocazione imprenditoriale che lo accompagna fin da ragazzo, infatti, Peppe Vallone affianca la passione innata per la musica che nel corso degli anni è riuscito a concretizzare e trasformare in una carriera in ascesa, caratterizzata da successi e progetti in fase di sviluppo.

Conosciamo meglio Peppe Vallone, in arte PEVA, scoprendo i dettagli della sua vita privata, le sue aspirazioni personali e tutte le novità che ha in serbo per il futuro.

PEVA, photo credits Luca Cocco

Biografia e vita privata di Peva

Nato a Desio, Peppe Vallone è cresciuto tra Monza e Milano in una famiglia molto unita insieme al padre operaio, alla madre casalinga alla sorella. Aveva solo 22 anni quando ha deciso di intraprendere la strada dell’imprenditoria, avviando la sua prima impresa di impianti tecnologici che gestisce ancora oggi.

Attualmente si divide tra la gestione di alcune società legate al mondo immobiliare, la composizione dei suoi testi musicali, la sala di registrazione e i live, il punto di arrivo di un lavoro paziente e meticoloso.

“Sicuramente la fase di composizione è il processo più intimo di una canzone – afferma lo stesso artista –, è il momento in cui metti a nudo i tuoi pensieri e li scrivi nero su bianco. Le ore in studio sono la parte creativa, ma ovviamente è durante i live che viene il nodo alla gola e devi dare tutto te stesso.”

Oggi PEVA vive in Brianza con la sua compagna Giulia, da cui ha avuto tre figli: Federico di otto anni, Nicolò di 7 anni e la piccola Sofia Maria di un anno e mezzo.

Peppe Vallone e il mondo dei social

Nella giornata di Peppe Vallone c’è sempre spazio per la condivisione del suo quotidiano attraverso i canali social, un potente volano comunicativo da sfruttare che si rivela molto prezioso per un’artista emergente.

“I social oggi sono una risorsa molto preziosa. Potete seguirmi su Instagram come @peva____ e su Spotify come PEVA ma ho anche il mio profilo su Facebook e il mio canale YouTube.

PEVA, photo credits Luca Cocco

I successi musicali di PEVA

Dedito al canto e alla musica fin dalla sua infanzia, PEVA ha già compiuto notevoli passi in avanti per farsi strada in questo settore molto competitivo. Alla fine del 2022 ha pubblicato il suo primo singolo “Come Tequila”, brano che ha già collezionato 50.000 visualizzazioni su YouTube. È lo stesso artista a descrivere la sua musica e il suo iter creativo:

“La mia musica è moderna e ballabile. Mi ispiro ai fatti che mi riguardano personalmente o alle storie che mi vengono raccontate e che mi colpiscono particolarmente. Vorrei mandare un messaggio di amore e di rispetto, due valori che secondo me i giovanissimi di oggi hanno un po’ perso ma che sono fondamentali sempre e comunque.”

Anche il 2023 sarà un anno molto impegnativo per PEVA, che ha recentemente lanciato il suo nuovo singolo “Bugie” dedicato alla fragilità dei rapporti di coppia, che spesso possono incrinarsi a causa della mancanza di comunicazione: il brano vanta già 23k streaming.

PEVA ha anche in programma l’uscita di un EP di 5 canzoni, un mini-progetto che attualmente sta assorbendo molte delle sue energie.

3 curiosità su Peppe Vallone

– Peppe Vallone dedica parte del suo tempo libero all’allenamento in palestra, concedendosi anche lunghe passeggiate all’aria aperta nei boschi in compagnia dei suoi cani, alla ricerca di momenti di pace e tranquillità che spesso vedono nascere i testi delle sue canzoni.

– Cultore della musica a trecentosessanta gradi, PEVA apprezza la scena rap/trap che considera il futuro della musica in Italia, sebbene ammiri molto i grandi cantautori italiani. Il suo sogno, in particolare, è quello di collaborare con Lazza.

– Pensando alleesperienze musicali da compiere in futuro, infine, in cima alle sue preferenze c’è senza dubbio il Festival di Sanremo, un vero e proprio sogno nel cassetto.

Riproduzione riservata © 2023 - DG