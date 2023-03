Tornano le registrazioni per Amici con Maria De Filippi di nuovo in studio dopo la morte di Costanzo. Una regola andrà rispettata.

La morte di Maurizio Costanzo aveva portato Mediaset e, nello specifico, Canale 5, a cambiare la programmazione dei suoi programmi. In modo particolare le trasmissioni di Maria De Filippi, moglie del compianto giornalista, avevano subito uno stop. Sia per quanto concerne le dirette normali dei daytime che nelle registrazioni. In queste ore, però, si è tornati a registrare per Amici ma con una regola ben precisa.

Amici, il ritorno di Maria De Filippi per le registrazioni

Maria De Filippi

Maria De Filippi è tornata ufficialmente a lavoro con la registrazione di Amici odierna. La nota conduttrice registrerà con i protagonisti della 22esima edizione del talent show di Canale 5 l’ultima puntata del pomeridiano che verrà poi trasmessa di domenica. Dal 18 marzo 2023 inizierà, invece, il Serale e, dunque, non ci sarà più l’appuntamento delle 14 di domenica.

Proprio sulla registrazione odierna arrivano delle informazioni particolari con una regola da rispettare per il pubblico nei confronti della conduttrice da poco rimasta vedova.

Quando Maria entrerà nello studio di Amici per iniziare la nuova registrazione non dovrà essere accolta come al solito, ovvero con grande euforia, urla e applausi.

La richiesta fatta, infatti, riguarda una maggiore “delicatezza”.

Come assicurato dal profilo Amici News, che solitamente rivela tutte le anticipazioni riguardanti il celebre talent show, infatti, non dovranno esserci urla all’ingresso della Queen di Mediaset ma solo un applauso formale.

Una richiesta che sembra corretta e in linea con la situazione e che il pubblico presente in studio per assistere alla registrazione della puntata che andrà in onda il 12 marzo dovrà assolutamente rispettare.

Di seguito il post Twitter di Amici News con la richiesta per il pubblico:

All’entrata di Maria nessuno deve urlare.



Solamente un applauso formale.#Amici22 — AMICI NEWS (@amicii_news) March 3, 2023

