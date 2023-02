Il mondo dello spettacolo italiano piange Maurizio Costanzo: il famoso giornalista e volto televisivo è scomparso all’età di 84 anni.

Maurizio Costanzo, celebre giornalista e volto televisivo nato a Roma il 28 agosto 1938, è scomparso il 24 febbraio 2023 all’età di 84 anni. Lo ha comunicato il suo ufficio stampa. Costanzo aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo del giornalismo alla fine degli anni ’50 e dopo essere diventato cronista e redattore per alcuni famosi quotidiani e trasmissioni radiofoniche, dall’inizio degli anni ’70 si era distinto come ideatore e conduttore di numerosi show televisivi (tra i più famosi quello che ha portato il suo nome, il Maurizio Costanzo Show). Sposato per 4 volte, Costanzo è stato legato dal 28 agosto 1995 a Maria De Filippi.

Maurizio Costanzo è morto

Il mondo dello spettacolo piange Maurizio Costanzo, celebre volto televisivo e tra i conduttori più celebri del panorama italiano dagli anni ’70.

Maurizio Costanzo

Il suo esordio come cronista era avvenuto nel 1956, a soli 18 anni, sul quotidiano Paese Sera. Dopo la collaborazione con Grazia e TV Sorrisi e Canzoni, negli anni ’60 aveva iniziato a lavorare come autore radiofonico, per poi approdare alla tv dalla prima metà degli anni ’70.Tra gli show da lui ideati vi sono Bontà loro, Acquario, Grand’Italia e Fascination. Il suo spettacolo televisivo più famoso e longevo è stato senza dubbio il Maurizio Costanzo Show, registrato a Roma presso il Teatro Parioli.

Oltre all’attività giornalistica e televisiva, Costanzo è stato a lungo impegnato nella lotta alla mafia (il famoso magistrato Giovanni Falcone è stato ospite in molte delle sue trasmissioni). Il 14 maggio 1992, insieme a Maria De Filippi, è scampato ad un attentato (fortunatamente senza vittime) in via Fauro, a Roma. Dal 1995 al 2009 è stato professore di Teoria e Tecnica del linguaggio radiotelevisivo a l’università Sapienza di Roma.

La vita privata del conduttore

Maurizio Costanzo è stato sposato 4 volte e ha avuto in tutto 3 figli. Dopo un matrimonio con Lori Sammartino nel 1963, il giornalista è stato legato a Flaminia Morandi (madre dei suoi due figli Camilla e Saverio) dal 1973 al 1984. In seguito ha avuto una relazione con Simona Izzo e nel 1989 ha sposato Marta Flavi (il matrimonio però è durato solamente un anno). Nel 1995 è convolato a nozze con Maria De Filippi e nel 2002 i due hanno adottato il figlio Gabriele.

