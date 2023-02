La terribile scomparsa di Maurizio Costanzo ha colpito il mondo della tv. Vittorio Sgarbi è stato tra i primi a scoprirlo…

Il mondo dello spettacolo e non solo è rimasto molto colpito dalla triste notizia della morte di Maurizio Costanzo. Tra i primi ad essere informato del lutto è stato Vittorio Sgarbi che era ospite di Myrta Merlino su LA7. La giornalista ha interrotto l’intervento dell’uomo per spiegargli cosa era successo. La sua reazione è stata composta e profonda.

Vittorio Sgarbi e la morte di Maurizio Costanzo

Vittorio Sgarbi

Nel corso della diretta su LA7 con Myrta Merlino, Vittorio Sgarbi stava parlando dando la sua opinione su diversi temi. Ma è stato proprio nel bel mezzo del suo discorso che la conduttrice lo ha interrotto per la triste notizia.

“Vittorio, devo fermati. Non ci credo. Devo dirti che è morto Maurizio Costanzo”. Parole a cui l’uomo ha reagito con grande compostezza e stupore: “Davvero è morto? Non è morto. Cosa posso dire era nostro padre. Vive in noi, tu vivi grazie a lui e io vivo grazie a lui. Lui ci ha creato”.

Ad Adnkronos, lo stesso Sgarbi ha aggiunto: “Lui ha fatto una grande tradizione popolare che era telegiornale, Sanremo, teatro, cinema. Ha inventato un concept che racconta la realtà come un telegiornale ma la apre a servizio del mondo, con degli ospiti che ogni sera sono chiamati a raccontare la loro storia individuale”. E ancora: “Io sono uscito da quello che ho chiamato ‘vincita al Casinò’, cioè quando fai saltare il banco. Io, esondando e parlando di altro, ho vinto, sono uno dei migliaia di personaggi scoperti da lui, alcuni dei quali per la loro capacità o per la loro possibilità di far saltare il banco hanno avuto l’occasione per affermarsi. Lui è stato un grande impresario teatrale, ha dato a tanti una grande possibilità. Ripeto, Costanzo non è morto”.

Parole ribadite anche da Serena Bortone a ‘Oggi è un altro giorno’ poco dopo: “Costanzo vive in noi, per questo dico che non è morto. Lui era nostro padre”.

Di seguito, invece, una delle recenti apparizioni del volto tv e politico proprio al Maurizio Costanzo Show:

La lite Mughini Sgarbi fu credo il più bel momento televisivo del 2022pic.twitter.com/qaiKGfd7Na — 1899 (@Redblack100x100) February 19, 2023

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG