Anche Giorgia Meloni ha voluto far sentire la propria vicinanza alla famiglia di Maurizio Costanzo dopo la triste notizia della scomparsa dell’amato giornalista e conduttore tv avvenuta oggi, venerdì 24 febbraio 2023. Il Presidente del Consiglio ha voluto dedicare un pensiero affettuoso al compianto uomo ma soprattutto alla moglie, Maria De Filippi, e al resto dei suoi cari.

Tra i tantissimi messaggi di affetto per ricordare Maurizio Costanzo dopo la tragica notizia della sua morte, c’è stato anche quello di Giorgia Meloni.

Il Presidente del Consiglio, attraverso un bel messaggio pubblicato sui propri canali ufficiali social, ha voluto dedicare un pensiero all’uomo ma anche una carezza alla sua famiglia e alla moglie Maria De Filippi.

“Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, cha ha saputo raccontare anni difficile con coraggio e professionalità. Grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza”, ha scritto la Premier italiana.

Non è mancato, come detto, anche una parola alla famiglia dell’uomo: “Un pensiero a sua moglie Maria e ai suoi cari. Buon viaggio”.

Delle frasi molto sentite e che hanno suscitato tante reazioni da parte dei vari utenti social che si sono imbattuti nel post e hanno voluto omaggiare il compianto conduttore unendosi alle parole della Premier. Grandissimo affetto per l’84enne che ha lasciato tutti con grande sgomento e in modo inatteso.

Di seguito il post Twitter con le parole della Premier italiana dedicate a Costanzo e ai suoi cari:

Tra gli altri politici che hanno voluto omaggiare l’uomo, anche le parole di Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura: “Con Maurizio Costanzo scompare un grande giornalista italiano che con acume, garbo e professionalità ha attraversato da protagonista quasi settant’anni di radio, televisione e carta stampata. Mancherà a tutti noi”.

