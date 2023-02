La morte di Maurizio Costanzo ha colpito tutto il mondo dello spettacolo. Anche Alba Parietti ha speso alcune parole per lui.

Una giornata triste per lo spettacolo e il mondo della tv. La morte di Maurizio Costanzo ha decisamente lasciato tutti a bocca aperta. Tra i tanti ricordi di lui arrivati, anche quello di Alba Parietti, intervenuta nel corso di ‘Oggi è un altro giorno’, programma di Rai 1 con Serena Bortone.

Alba Parietti ricorda Maurizio Costanzo

“Narcisista e affascinante? Sì, Maurizio era una delle persone più intelligenti mai conosciute. Una figura in grado di tirare fuori dalle persone sia il meglio che il peggio. Come me e come tanti, gi devo tanto. Mi ha dato la possibilità di crescere. Era un ottimo scopritore di talenti. Era una grande arena dove scendevi in mezzo ai leoni e per prenderti il tuo spazio e lui te lo dava”. Inizia così il ricordo di Alba Parietti per Maurizio Costanzo in collegamento con Serena Bortone a ‘Oggi è un altro giorno’.

“Negli ultimi anni era molto tenero. Io non ho mai conosciuto il suo aspetto tenero ma quello professionale. Lavorare con lui era una sfida che ti portava a migliore. Ha fatto una televisione che non si può ripetere. I suoi uno contro tutti sono stati copiati”.

“Ha dato coraggio alle lotte sociali, come quella contro la mafia. Fa impressione pensare che non c’è più. Lo immagini come una di quelle persone immortali”.

“Dava molto consigli. Ma quello che ricordo di Maurizio era la grande curiosità di tutto. Aveva questo grande stimolo che teneva vivo tutto, lo teneva acceso. Aveva una grande voglia di divertirsi facendo il suo lavoro. Questo ha fatto fino alla fine. Amava e si divertiva a fare il suo lavoro. Mancherà tantissimo alla televisione e lascia grandi ricordi. Lui non è ripetibile”.

Di seguito, invece, un post Instagram della donna con una foto insieme al compianto conduttore:

