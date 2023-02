Gli autori del Grande Fratello Vip intervengono per interrompere Daniele Dal Moro: stava parlando di altri programmi Mediaset.

Nella casa del Gf Vip vigono molte regole cui i concorrenti devono sottostare: una fra tutte è evitare di parlare di altri programmi, sia Mediaset che Rai. Daniele Dal Moro, però, ha momentaneamente dimenticato questa norma, lasciandosi andare ad una serie di dichiarazioni che fanno riferimento alla sua partecipazione a Uomini e Donne in qualità di tronista. E non solo.

Daniele Dal Moro, autori lo censurano

In un momento di confronto con Antonella Fiordelisi dopo la puntata di ieri, 23 febbraio, Daniele ha rivelato di essere stato a lungo corteggiato da Martina Nasoni.

“Martina può dirti tante cose, ma lei veniva a farmi la posta quando io facevo Uomini e Donne. Si appostava proprio – ha raccontato lui – .Io poi non ho baciato nessuno e nemmeno ho scelto nel programma. Chiamavo subito la redazione appena vedevo che si appostava. Dicevo alla produzione ‘che cosa devo fare con lei?’. Perché ho sempre portato rispetto al programma”.

Ad oggi, i rapporti tra Daniele e la Nasoni sono molto freddi e i due hanno ammesso di non essere mai stati fidanzati.

Eppure, ai tempi in cui si parlava di un presunto flirt, Dal Moro venne contattato per partecipare a Temptation Island.

“Io le ho fatto saltare progetti quando uscivamo? Ma questa è una grossa bugia che ti ha detto. L’unica cosa saltata è Temptation Island – ha raccontato – . Perché loro ci hanno chiamato e io ho detto: ‘no guardate che Martina non è la mia ragazza, io non faccio ‘ste cose qui in coppia’”.

Gli autori del Gf Vip, però, hanno immediatamente ripreso Daniele ricordandogli di non parlare di altri programmi. “Sì lo so che non devo parlare di altri programmi, però Martina mi ha tirato in mezzo a queste cavolate con Antonella. Quindi cosa devo fare?!”, ha sbottato lui.

