Nuovo provvedimento disciplinare per alcuni concorrenti del Gf Vip: ecco cosa Tavassi avrebbe detto su Daniele Dal Moro.

La puntata di ieri, 23 febbraio, del Gf Vip si è aperta con una busta nera per quattro concorrenti: Edoardo Donnamaria, Nicole Murgia, Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi. Rei di aver staccato i microfoni per raccontare qualcosa di non conosciuto rinchiusi nel van, sono stati mandati d’ufficio in nomination. Ma Alfonso Signorini, prima di leggere loro la comunicazione del Gf Vip, ha accennato a frasi e dichiarazioni che avrebbero potuto cambiare gli equilibri della casa.

Edoardo Tavassi, frasi gravi su Dal Moro: cosa ha detto

“Ritenete di avere detto qualche cosa che possa compromettere gli equilibri della casa del Grande Fratello?”, ha domandato il conduttore mostrando il video in cui Tavassi fa riferimento a Daniele dicendo: “Se Oriana gli dicesse…”.

Il Gf Vip ha scelto di non pubblicare il seguito di quelle esternazioni per non offendere la sensibilità di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Edoardo ha sottolineato di non aver detto nulla di cui l’amico non sia a conoscenza e di cui non abbiano già scherzato apertamente.

Ma la blogger Deianira Marzano ha reso pubblica sui social la frase pronunciata da Tavassi e censurata dal Gf Vip.

“Tra le varie cose orribili nel van, avrebbero detto che se Oriana fosse stata una tr**s, Daniele ci sarebbe stato insieme in quanto fro*** di mer**- ha scritto la blogger – […]Spero che la famiglia di Daniele visioni gli audio e prende provvedimenti”.

