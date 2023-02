Fedez torna su Instagram per replicare alle accuse di finta beneficenza da Selvaggia Lucarelli, ma evidenzia un problema che preoccupa i fan.

Erano giorni che Fedez non si mostrava sui social, dopo lo scontro con Mario Giordano e Fuori dal coro, rei di aver inviato una giornalista ad indagare sulla sua presunta omosessualità. Poi il rapper era tornato a chiudersi nel suo silenzio, salvo poi riapparire per la presentazione del podcast Wolf. E, già in quell’occasione, aveva manifestato alcuni problemi nell’interloquire con l’ospite: in ansia e affetto da balbuzie, si pensava fosse in agitazione per il caos mediatico che si era generato intorno alla presunta crisi con Chiara Ferragni.

Fedez balbetta e i fan si allarmano

A svelare quanto realmente accaduto a Fedez ci ha pensato lui stesso che, dopo alcune Instagram story di replica alle accuse di Selvaggia Lucarelli sulle uova della beneficenza, si è scusato per un problema che lo affligge da tempo.

“Scusate per le balbuzie, ma è un problema che ho da un po’ di tempo – ha spiegato lui – . Ci metto un po’ di tempo per formulare una frase”.

Il motivo dell’assenza di Fedez dai social, dunque, potrebbe dipendere proprio dalla balbuzie e non, come si era ipotizzato, dalla crisi con la moglie Chiara Ferragni.

