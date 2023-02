Dopo un periodo di assenza dai social durato molto a lungo Fedez è tornato su Instagram.

Dopo un periodo di assenza dai social durato molto a lungo Fedez è tornato su Instagram. Nelle sue storie non ha però fatto alcun riferimento a ciò che sta accadendo nella sua vita privata, inclusa la situazione all’interno della sua casa con la moglie Chiara Ferragni.

Non ha commentato le recenti voci sulla presunta crisi con la moglie che sono state ampiamente riportate dai media. Ma nelle sue storie su Instagram, Fedez si mostra all’interno della casa con Chiara Ferragni.

Le sue parole

Fedez si sfoga contro una giornalista di Fuori dal Coro, il programma di Mauro Giordano. Secondo quanto riportato da Fedez la giornalista starebbe approfondendo un’inchiesta su di lui, e avrebbe intervistato amici di infanzia di Fedez per indagare sulla sua vita sentimentale.

“Oggi ho facilitato il lavoro della giornalista d’inchiesta di Fuori dal coro che ha contattato tutti i miei amici d’infanzia chiedendo se io sia omosessuale, chiedendo se ho cose da nascondere ecco cara giornalista, io non sono omosessuale e se lo fossi lo direi”.

“Caro Mario Giordano, cari amici di Fuori dal Coro, per me siete la cloaca del giornalismo e fate schifo al ca**o. E perché mai Fuori dal Coro ha la priorità di fare un’inchiesta su di me per vedere se sono omosessuale o meno? Perché ho fatto vedere le foto dei vostri amici fascistelli vestiti fa nazisti? Vi siete presi male eh?”.

E continua: “Teste di c****. Mi sento veramente troppo buono oggi perché io non posso dare lezioni di morale e di coerenza a nessuno, però ci metto sempre la faccia e mi sembra veramente ingiusto non taggare il profilo della giornalista però non lo faccio perché se no piangerebbe da oggi fino a che non esce il servizio. Va bene così, non vedo l’ora di vedere questa grande inchiesta su Fedez e di sapere se Fedez era gay quando era adolescente”.

La risposta di Fuori dal Coro

Non ha tardato ad arrivare la risposta, postata direttamente dal profilo social di Fuori dal Coro che cita: “Caro Fedez ti sei sbagliato, fuori dal coro non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale”.

Di seguito il post completo:

