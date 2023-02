Intervistata al Corriere della Sera, la showgirl ha parlato per la prima volta della relazione con l’autore di “People From Ibiza”.

Alba Parietti ha rilasciato un’intervista al Corriere in cui ha parlato della sua relazione con Sandy Marton. Quest’ultimo, noto per la sua canzone “People From Ibiza”, aveva recentemente raccontato della sua vita selvaggia negli anni ’80, tra fan in delirio ed eccessi, e aveva rivelato di essere diventato “un mostro di sex appeal” dopo un flirt con Alba. La showgirl e presentatrice ha ricordato che la sua apparizione era quasi divina, con una sorta di luce e un alone attorno a lui.

Dopo le parole di Sandy Marton su di lei e la loro relazione, Alba Parietti spiega al quotidiano meneghino: “La sua è stata una dichiarazione postuma. Mi succede sempre così: quando stanno con me tacciono, dopo, confessano che sono stata la donna che hanno amato di più”.

La showgirl ricorda il loro incontro: “Eravamo due cantanti di disco music. L’ho visto e ho detto: ma che è? Era alto due metri, coi capelli biondi lunghi, era bellissimo, ma aveva una delicatezza particolare, se vogliamo, una timidezza”. E rivela: “A me non sono mai piaciuti gli uomini convinti della loro bellezza”. La star della musica anni 80 aveva ammesso di aver iniziato a credere in se stesso proprio grazie alla Parietti, che racconta: “Gli dicevo che lo invidiavo, che volevo essere lui. A volte si faceva prendere dall’insicurezza, mi faceva tenerezza, a volte era malinconico”.

Nella sua intervista, Sandy Marton aveva puntualizzato che tra loro c’era stato “un flirt”. Sulla portata della loro relazione, Alba Parietti puntualizza: “Non siamo stati fidanzati. Uscivamo a Milano la sera e facevamo il giro delle discoteche”, anche se poi sulla durata di questa frequentazione non si sbilancia troppo…

