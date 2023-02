Intense polemiche sui social network riguardo alla battuta fatta con l’amico Justin Thomas. Il golfista è stato costretto a scusarsi dicendo: “Mi dispiace se ho offeso qualcuno”.

Dopo due anni dal grave incidente automobilistico in cui rischiò la vita e la carriera, Tiger Woods è tornato a giocare a golf. Il famoso giocatore di quarantasette anni è tra i protagonisti del Genesis Invitational, che si tiene al Riviera Country Club di Pacific Palisades, California. “The Big Cat” ha ricevuto applausi ma anche alcune critiche.

Non tanto per le sue abilità di gioco, quanto per una battuta fatta con l’amico Justin Thomas: il quindici volte campione Major è stato criticato per aver messo un assorbente nelle mani del collega, che poi lo ha lasciato cadere a terra sorridendo. La vicenda ha scatenato una discussione sui social network.

Tiger Woods

Durante il primo round, è avvenuta la battuta che ha scatenato le critiche sui social network. Molte donne nel mondo dello sport hanno richiesto le immediate scuse di Tiger Woods. “È stato uno scherzo fuori luogo, ma non credo che ci fosse cattiveria: tutto ciò che fa viene amplificato.

Tuttavia, dovrebbe scusarsi”, ha commentato Laura Davies. L’avvocato Ann Olivarius, in prima linea contro ogni forma di discriminazione, ha espresso una critica più decisa: “I prodotti per l’igiene femminile sono intrinsecamente discriminatori, quindi quando un uomo dà un Tampax a un altro uomo, gli sta dicendo di essere migliore di lui”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG