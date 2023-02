Durante la sua ospitata nel programma televisivo “Verissimo” del 18 febbraio 2023, dopo essere uscita dalla casa del “GF Vip”, Wilma Goich ha parlato nuovamente della sua relazione con l’ex marito Edoardo Vianello: “Non ho più avuto contatti con lui da quando sono uscita, ma egli rimane il mio primo grande amore”, ha dichiarato.

Dal loro matrimonio, che durò undici anni, nacque la figlia Susanna, scomparsa a causa di una malattia nell’aprile del 2020. “La sento ancora vicino a me, piangevo tutte le notti nella Casa, ma con il tempo ho trovato la forza per andare avanti”, ha raccontato l’artista.

Wilma Goich ha parlato del suo matrimonio con Edoardo Vianello, raccontando come abbia affrontato i tradimenti del marito. “Ero molto ingenua e non pensavo che potesse mai tradirmi. Lo amavo molto e gli perdonavo tutto”, ha dichiarato. Inoltre, Vianello le scriveva delle bellissime lettere, che includevano sempre un pensiero, e riusciva a riconquistarla ogni volta.

Quando le è stato chiesto se avesse mai tradito il marito, la cantante ha risposto categoricamente di no.

