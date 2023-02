A “Verissimo” la bellissima Levante racconta il suo ritorno a Sanremo: “Penalizzato chi ha trattato temi diversi dall’amore”

Reduce dal suo ritorno al Festival di Sanremo 2023 dopo tre anni di assenza, Levante è stata ospite di “Verissimo” oggi sabato 18 febbraio 2023, e ha espresso alcune critiche riguardo alla partecipazione femminile. “Non so quanti artisti fossero presenti, ma il numero di donne era sempre troppo basso”, ha dichiarato la cantante.

Oltre a Marco Mengoni, il podio del Festival è stato interamente occupato da artisti maschili come Lazza, Ultimo e Tananai.

Durante la sua esibizione all’Ariston con il brano “Vivo”, dedicato alle donne che come lei hanno sofferto di depressione post-partum, Levante ha riflettuto sulle canzoni che hanno ottenuto maggior successo in questa edizione del Festival. “A Sanremo il tema dell’amore ha vinto la maggior parte delle volte, e chi, come me, ha affrontato temi diversi non ha ottenuto lo stesso successo”, ha detto l’artista siciliana.

Ha poi aggiunto: “Nonostante ciò, Sanremo rappresenta comunque una vittoria, perché consente di raggiungere un vasto pubblico che altrimenti sarebbe stato difficile raggiungere, ed è quindi un grande traguardo”.

