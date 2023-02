Chiara Ferragni e Fedez dimostrano di rimanere uniti lontano dai social. Recentemente, hanno trascorso insieme alcune ore a cena presso il ristorante di Antonino Cannavacciuolo, Villa Crespi.

Anche se su Instagram continuano a non pubblicare nulla, alimentando le voci di una crisi, Chiara Ferragni e Fedez, lontano dai social, continuano ad avere una vita di coppia normale. Lo si può vedere da un video postato su TikTok solo poche ore fa, che mostra i due davanti all’ingresso di Villa Crespi, il ristorante dello chef stellato Antonino Cannavacciuolo.

Nel video, Cannavacciuolo li accoglie sorridente e li scorta all’interno. Questo filmato non è stato pubblicato tra le Instagram stories dei Ferragnez, che da alcuni giorni evitano di mostrarsi insieme. Consapevoli dell’attenzione mediatica attorno alla loro presunta crisi, non hanno condiviso alcuna foto dell’incontro. Nonostante ciò, i loro seguaci hanno dimostrato che, nonostante il silenzio sui social, i Ferragnez sono ancora uniti.

Chiara Ferragni

Si può notare che il video dei due a cena da Cannavacciuolo è recente in base all’abbigliamento indossato da Chiara. Circa undici ore fa, la famosa influencer italiana ha postato una foto di sé davanti allo specchio dell’armadio, in cui indossa una gonna e una sciarpa in tartan rosso, abbinati a un dolcevita e un cappotto neri.

Questo è lo stesso outfit che Chiara indossa nel video girato di fronte a Villa Crespi insieme a suo marito Fedez. Sembra evidente che i due abbiano trascorso la serata insieme ieri. Non è chiaro perché abbiano deciso di non condividere questa notizia con la loro community proprio in questi giorni in cui la loro presunta crisi sta suscitando l’interesse nazionale (cosa di cui sono pienamente consapevoli).

