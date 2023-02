La signora Paola Lazzari è apparsa in Tv per difendere suo figlio, che è sotto inchiesta a seguito della sua performance a Sanremo in cui ha calpestato le rose sul palco.

“Esistono questioni più rilevanti da affrontare, ma al momento non desidero aggiungere altro”, così afferma Paola Lazzari, la madre di Blanco, intervenuta al programma “La vita in diretta” per difendere suo figlio, indagato dalla Procura di Imperia per danneggiamento in seguito alla sua performance a Sanremo, in cui ha calpestato le rose sul palco. “Ritengo la denuncia fuori luogo”, ha dichiarato la madre del cantautore, aggiungendo: “E’ comunque un giovane di 20 anni che, come tutti, ha i suoi difetti, ma arrivare a questo punto significa distruggere una persona psicologicamente”.

Blanco Sanremo 2023

La signora Lazzari ribadisce che il comportamento di suo figlio non era intenzionale, e che egli si è già scusato. Inoltre, ritiene che la situazione sia diventata eccessiva: “Siamo arrivati all’estremo. Come può un ragazzo accusato di una cosa del genere reagire? Non era sua intenzione, come ha già spiegato quando si è scusato, offendere nessuno.

Il discorso era stato concordato e attaccarsi a queste cose è pesante”. Infine, in merito alla denuncia, afferma: “Non abbiamo ricevuto nulla. Che la performance di mio figlio non sia piaciuta è un’altra questione”.

