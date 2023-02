La flower stylist che ha realizzato la composizione floreale distrutta da Blanco ha svelato il costo delle rose prese a calci dal cantante.

Si continua a parlare di Blanco e della sua performance a Sanremo 2023. Il cantante bresciano si è scusato per l’atteggiamento assunto sul palco del Teatro Ariston e ha voluto porgere le sue scuse al pubblico e ad Amadeus, che ha sentito poco prima della conferenza stampa di ieri. Intanto, la flower stylist che si è occupata della coreografia floreale presente sulle scene nel corso dell’esibizione di Blanco, ha svelato i costi sostenuti per l’allestimento delle rose.

A quanto ammonta il danno di Blanco a Sanremo 2023

“I calci ai fiori? No, questa cosa qui non era preventivata. Nel video ufficiale se la prende un po’ con le rose e nelle prove era una parte integrante, ma doveva essere più soft la cosa, l’intento era quello di riprodurre il video – ha spiegato Jessica Tua a Un giorno da pecora – . Alla fine la cosa è degenerata ma non riesco a capire per quale motivo”.

“Non ci sono rimasta male, ma ero convinta che sarebbe stata una bella cosa se avesse funzionato fino alla fine – ha spiegato ancora – . Ieri ero sul palco a occuparmi degli ultimi dettagli e Blanco mi ha fatto i complimenti quando ha visto la composizione, ha detto che l’effetto era molto bello, proprio come lo desiderava”.

La cifra spesa per l’allestimento delle 300 rose rosse che Blanco ha distrutto ammonta intorno ai 2500-3000 euro. Per il momento, non è noto se il cantante bresciano sarà chiamato a risarcire i danni o meno.

