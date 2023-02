Dopo l’accaduto di ieri sera sul palco dell’Ariston Blanco posta su instagram una foto di scuse.

Blanco ha pubblicato un post su Instagram per scusarsi per l’accaduto della sera precedente durante il suo spettacolo all’Ariston. Ha spiegato che non riusciva a sentire la sua voce nella cuffia e, invece di interrompere la musica per risolvere il problema tecnico, ha distrutto la scenografia floreale sul palco.

Dopo le polemiche e le scuse accettate da Amadeus, ha postato una foto sul suo profilo Instagram e ha scritto una lettera breve indirizzata all’Ariston per chiedere scusa per il suo comportamento. Ecco il post messo dall’artista:

Le scuse di Blanco

Blanco per scusarsi dopo l’episodio avvenuto sul palco durante la prima serata del festival, e aver sollevato non poche polemiche, ha scritto una breve lettera indirizzata a Sanremo, la città dei fiori. Ecco il testo postato su instagram:

“Cadono fiori, Ariston. Si spezzano fiori, Ariston. Cala il sipario, Ariston. Ti ho messo in lacrime come la mia mamma, Ariston. Mi hai visto fragile come un bimbo e qui proprio qui, dove mi hai insegnato a correre, sono caduto. Mi sono rotto la faccia e piango, Ariston. Ma poi…Rido, rido, ridi, rido, perché non sono perfetto come mi volevi. Ma finalmente sono me stesso, ti voglio bene Ariston. Con tutta la mia follia”.

