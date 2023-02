Francesca Fagnani in conferenza stampa ha risposto a una domanda sul monologo di Sanremo. E poi ha svelato come sarà il tema del suo monologo.

Francesca Fagnani, co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023 della seconda serata, è intervenuta in conferenza stampa, rispondendo a una domanda sul monologo di Chiara Ferragni e svelando il tema del suo discorso.

Le parole di Francesca Fagnani in conferenza stampa

Francesca Fagnani

Ecco le sue parole:

“Decidere di portare un tema del genere è un bene. Lei l’ha scritto come l’ha sentito, non c’era bisogno di trovare la frase ed effetto. A me è piaciuto e ha fatto emozionare molte persone penso. I suoi vestiti che ha indossato hanno parlato per lei. La spontaneità mi è piaciuto molto”.

Sul monologo che porterà stasera: “Porterò un tema che mi è molto caro su cui ho lavorato nel corso degli anni. La scuola per me è un tema centrale, parlerà di ragazzi che hanno sbagliato e che stanno pagando per questi sbagli”.

Francesca Fagnani: il suo outfit alla conferenza stampa

Francesca Fagnani ha preso parte alla sua prima conferenza stampa di Sanremo questa mattina e ha subito sottolineato che non è abituata a rispondere alle domande, poiché di solito è lei a fare domande irriverenti ai suoi ospiti sul palco di Belve.

Per il suo debutto come co-conduttrice, ha optato per la semplicità, ma senza rinunciare alla raffinatezza. Ha evitato colori vivaci o dettagli esuberanti e ha preferito l’eleganza senza tempo di una camicia in seta bianca. Ha abbinato questa camicia a un paio di jeans scuri con vita bassa e leggermente a zampa, e ha aggiunto un ulteriore tocco di eleganza con un paio di décolleté di camoscio nero con un tacco a spillo.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG