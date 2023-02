Nel 2005, mentre era concorrente dell’Isola dei Famosi, Al Bano apprese in diretta tv di esser stato lasciato dalla madre dei suoi figli.

In tanti tra i fan di Al Bano Carrisi non possono fare a meno di ricordare il modo in cui il cantante di Cellino San Marco reagì alla notizia che la sua compagna, Loredana Lecciso, avesse deciso di lasciarlo mentre lui si trovava in Honduras in quanto concorrente dell’Isola dei Famosi. La notizia venne riportata al cantante dalla conduttrice Simona Ventura, che reagì con assoluta compostezza affermando:

“Nella vita tutto può succedere sempre, di temporali ne sono passati troppi sulle mie spalle (…) Le faccio i miei migliori auguri, avevo creduto in lei (…) Pazienza, sono forte e dimostrerò di esserlo ancora”.

Al Bano Carrisi: la rottura all’Isola dei Famosi

Nel 2005, durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi (all’epoca condotto da Simona Ventura), Al Bano venne messo a parte di esser stato lasciato da Loredana Lecciso, che addirittura aveva fatto i bagagli e portato con sé i due figli, Jasmine e Bido. Al Bano cercò di mantenere la calma durante la sua partecipazione al reality show e in seguito lui e la showgirl sarebbero riusciti a chiarire, trovando una nuova stabilità.

La versione di Loredana Lecciso

In seguito all’accaduto Loredana Lecciso ha confessato a Verissimo: “Non rinnego il mio stato d’animo anche se, sembra comunque facile dirlo, ma col mio spirito attuale non lo rifarei, visto che prima ero più fragile, debole. Pazienza, ho sempre pagato le conseguenze delle mie azioni”.

I due, nonostante alcuni alti e bassi, stanno insieme dai primi anni 2000 e il loro amore è stato coronato dall’arrivo di due figli: Jasmine e Al Bano Jr (detto Bido). Nonostante siano una coppia unita e serena, Loredana Lecciso e Al Bano hanno sempre affermato di non sentire il bisogno di convolare a nozze.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG