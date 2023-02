Un’intervista dai risvolti inaspettati e dal colpo di scena finale. Vi ricordate quando Anna Oxa fece “impazzire” Silvia Toffanin?

Sembrava una “semplice” intervista a Verissimo ma Silvia Toffanin non aveva fatto i conti con Anna Oxa e le sue domande. Ebbene sì, perché in pratica la cantante da intervistata è diventata intervistatrice e ha portato la vera conduttrice allo sfinimento…

L’intervista di Silvia Toffanin ad Anna Oxa

“Visto che tu sei molto libera e molto moderna. Ti chiedo…”, aveva provato la Toffanin a domandare ad Anna Oxa. Peccato che proprio la cantante l’abbia subito interrotta: “Scusa, ma perché dici che sono moderna? Scusa sono curiosa”.

“Perché ti vedo moderna, contemporanea e in continua evoluzione. Non ti piace questa parola? (moderna ndr)”, aveva provato a replicare la presentatrice di Verissimo.

Anna Oxa

“No, ma ti posso fare una domanda? Il piacere non esiste, esiste il comprendere. Cosa vuol dire evoluzione?”, la domanda della Oxa. “Evoluzione vuol dire che tu fai una grande ricerca su di te, sulla musica, anche sul modo in cui ti poni al pubblico e per tutto quello che poi proponi alla gente”, la replica della buona Toffanin.

“Secondo te vuol dire evolversi? Noi possiamo fare una vita di…”, aveva provato ancora a ribadire la cantante che, però, alla fine è stata stoppata. Infatti, a quel punto, la Toffanin, visibilmente in difficoltà e in crisi: “Io non ci sto capendo niente. Chiamate qualcun altro a fare questa intervista che io forse non sono in grado. Scusate. Oppure chiamate un filosofo”.

Un siparietto davvero storico e che in tanti non hanno dimenticato.

Di seguito anche un post Tik Tok dove è possibile rivivere quei momenti davvero curiosi:

