Oriana Marzoli snocciola tutti i segreti del Gf Vip e svela a quanto ammonta il cachet riconosciuto a Daniele Dal Moro.

Nella casa del Gf Vip sembra essere aperta la guerra tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. I due, che sembravano essersi avvicinati, sono ormai distanti e freddi dopo l’ingresso di Martina Nasoni, ex fidanzata del gieffino. Così, dopo l’ennesima lite, Oriana si è sfogata e ha accusato Dal Moro di essere al Gf Vip con un compenso che non meriterebbe dato che passa la maggior parte del tempo a dormire.

Oriana Marzoli al veleno contro Daniele

“Ho fatto una nave spaziale, perché l’ho fatta io! Qui quella che guadagna meno, quella che prende meno di tutti sono io – si è lamentata la Marzoli in un momento di confidenza con Luca Onestini – . Però quella che alza le montagna e smuove tutto è la Mami! E non il tonto di turno che si prende 8.000 euro al mese, anzi, alla settimana, come dice quello str***o!”.

“Ma poi 8.000 euro per cosa? – ha continuato lei furiosa – .Fatemi capire, tutti questi soldi per dormire e farsi i riposini? Quello è uno s***zo. Non mi può trattare così, io non gli ho fatto nulla. I dubbi e i suoi pensieri sai dove se li deve mettere?!”.

