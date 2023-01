Alla fine, Daniele Dal Moro ha ceduto e si è fatto travolgere dalla passione: così, lui e Oriana Marzoli, sono stati protagonisti di una notte di “fuoco”.

Per diverse settimane, Daniele Dal Moro ha sottolineato di non essere in alcun modo attratto da Oriana Marzoli. Pur considerandola una bellissima ragazza, l’ex tronista ha spiegato che non rappresentava il suo tipo di donna. Eppure, negli ultimi giorni, sembra che qualcosa sia profondamente cambiato tanto che, dopo la diretta di ieri 9 gennaio del Gf Vip, Daniele e Oriana si sono fatti travolgere dalla passione sotto le coperte.

Daniele e Oriana, bacio sotto le coperte

Concluso il collegamento con Alfonso Signorini, Dal Moro e la Marzoli si sono intrattenuti a chiacchierare fino alle prime luci dell’alba, quando hanno deciso di continuare a raccontarsi sotto le coperte.

Il video che riprende i due concorrenti del Gf Vip che si nascondono sotto le lenzuola sta facendo il giro della rete e, dai suoni che si ascoltano, sembra proprio che tra i due sia scattato un bacio appassionato.

“Io so che dentro sei una bella persona. Mostrati anche per quello che sei, mostrati per la bella persona che penso che tu sia”, ha suggerito Daniele alla coinquilina prima di lasciarsi trasportare dalla passione.

Chissà, quindi, se dopo il bacio che si sono scambiati sperando di tenersi lontani da sguardi indiscreti, i due “vipponi” usciranno allo scoperto o preferiranno tacere su quanto successo nella notte.

RAGA MA DANIELE E ORIANA SI SONO LIMONATI SOTTO LA COPERTA O LO SENTO SOLO IO? ODDIOOOO#oriele #gfvip pic.twitter.com/8wvGvDOwfg — soleilandia ☀ (@sisonokevin) January 10, 2023

