Rita Dalla Chiesa protagonista di uno scivolone che l’ha portata al centro di una polemica social: ecco cosa è successo nelle ultime ore.

La deputata di Forza Italia e conduttrice televisiva ha spesso usato Twitter come mezzo di denuncia. Così, nelle ultime ore, Rita Dalla Chiesa ha condiviso sul proprio profilo l’immagine di un cumulo di rifiuti che, stando alle sue dichiarazioni, si trovava in una delle tante zone di Roma lasciate nel totale degrado. È stato un utente del web, però, a farle notare che l’immagine condivisa non era stata scattata a Roma, bensì a Catania.

Rita Dalla Chiesa dopo la gaffe: non ci sta e rilancia

“La non verifica delle fonti, spesso porta brutte figure. È il caso della deputata di Forza Italia Rita Dalla Chiesa che re-twitta una foto con cumuli di spazzatura, dando la colpa a Roberto Gualtieri e Virginia Raggi, ma la foto è stata scattata a Catania”, si legge su Twitter.

La non verifica delle fonti, spesso porta brutte figure. È il caso della deputata di Forza Italia @ritadallachiesa che retwitta una foto con cumuli di spazzatura, dando la colpa a @gualtierieurope e @virginiaraggi, ma la foto è stata scattata a #Catania. #chefiguradimerda — Penna e Obiettivo🖊️📷🇪🇺🇮🇹🏳️‍🌈🇺🇦 (@pennaeobiettivo) January 8, 2023

Così, l’utente del web ha denunciato la gaffe social di Rita Dalla Chiesa che, dal canto suo, non ha ammesso l’errore, ma ha rilanciato con altre immagini direttamente dalla Capitale.

“Sempre Catania, vero?”, ha scritto la deputata di Forza Italia allegando altre foto di cumuli di spazzatura che devastano Roma.

Ancora una volta, però, c’è chi ha segnalato che la foto condivisa da Rita Dalla Chiesa non sia attuale, bensì risalente allo scorso giugno.

Diciamo che non è di stringente attualità: è la stessa foto postata a giugno… pic.twitter.com/TQNXA2OujU — Il millilitro (@IMillilitro) January 9, 2023

La querelle social, dunque, sembra essere solo all’inizio…

