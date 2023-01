Paura per i duchi di Sussex Harry e Meghan: la loro villa di Montecito, in California, è stata evacuata a causa delle precipitazioni record.

Montecito è una delle località della California che ospita un gran numero di personaggi noti dello showbiz americano. Nelle ultime ore, però, a causa di “gravi tempeste invernali, inondazioni e smottamenti”, il presidente Joe Biden ha decretato l’emergenza e chiesto agli abitanti di evacuare le loro case. Tra le ville a rischio c’è anche quella di Harry e Meghan, costretti insieme ai figli a lasciare l’abitazione scelta per allontanarsi dalla Royal Family.

Harry e Meghan, cosa sta succedendo in California

Così, in settimane in cui i duchi di Sussex sono stati grandi protagonisti del gossip in seguito alle rivelazioni di Harry e all’uscita del suo primo libro, Spare, si continua a parlare di loro.

Questa volta, però, si teme per la loro incolumità e per quella di tutti gli abitanti della zona della California.

Sul sito dei vigili del fuoco, l’allerta è chiara: “Andate via ora! Questa è una situazione in rapida evoluzione. Si prega di prestare molta attenzione agli avvisi di emergenza”.

Intanto, la polizia ha intanto istituito posti di blocco per impedire alle persone di entrare in città, dove diverse strade sono state allagate.

I portavoce di Harry e Meghan hanno, per il momento, scelto di non commentare la situazione in cui versa la famiglia del principe.

