I fan di Chiara Ferragni sono abituati ad essere sempre aggiornati sui movimenti dell’imprenditrice digitale. Sempre pronta ad arricchire i propri profili social con contenuti riguardanti la vita privata e quella professionale, la moglie di Fedez è una delle “certezze” del web. Quando la si vede troppo poco sui social, si pensa subito che sia potuto accadere qualcosa di grave così, onde evitare fraintendimenti, la Ferragni ha voluto spiegare perché negli ultimi periodi sarà sempre meno su Instagram.

“Ciao guys! Scusate, ma questi giorni saranno incasinatissimi perché stiamo lavorando a mille progetti, tra cui Sanremo, quindi sarò un pochino meno qui su Instagram”.

Chiara Ferragni, dunque, ha voluto rassicurare i propri follower sulla futura assenza dai social: non si tratta di nulla di permanente, ma di una situazione momentanea dovuta agli impegni di lavoro. Primo fra tutti la partecipazione al Festival di Sanremo 2023.

“Cercherò di postare e di tenervi aggiornati, ma sarà un mese super intenso – ha concluso lei, emozionata per i giorni che verranno – […]Sono gasata! Speriamo di avere questo mood anche per Sanremo”.

