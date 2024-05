Dopo l’ultima stagione record a Viva Rai2!, Fiorello ha deciso di prendersi una pausa. Non solo dalla trasmissione ma anche dal piccolo schermo.

Non solo l’addio alla Rai del suo grande amico Amadeus. Anche per Fiorello potrebbero esserci delle novità in arrivo. Per il momento si tratta solo di uno stop, di una pausa, ma chissà in futuro cosa potrebbe accadere. Lo showman, dopo i numeri da record dell’ultima edizione di Viva Rai2! avrebbe deciso di fermarsi…

Fiorello, la pausa dalla tv

Fiorello

Ha deciso di fermarsi e, va detto, non si sa per quanto. Fiorello, infatti, dopo la fine della stagione di Viva Rai2! sparirà dal piccolo schermo. Secondo quanto si apprende da Dagospia, infatti, lo showman si prenderà “una pausa dalla tv ma anche da RaiPlay: i contenuti di Viva Rai2 risultano in scadenza sulla piattaforma”. In pratica molto presto non vedremo più le vecchie puntate dello show sul sito on-demand della Rai, RaiPlay appunto”.

Al momento non è dato sapere se la decisione possa avere a che fare con il futuro del conduttore ma è probabile che nelle prossime settimane sia il diretto interessato ad annunciare eventuali novità. In questo senso, proprio alla fine dell’ultima puntata di Viva Rai2!, lo showman aveva salutato dicendo: “Alla prossima idea”.

Numeri da record per Viva Rai2!

A proposito di Viva Rai2!, la trasmissioneè stata un vero successo nell’ultima annata. Come reso noto in un comunicato ufficiale dai diretti interessati, “dalla messa in onda del 6 novembre, via ufficiale della seconda edizione, nel corso delle 112 puntate trasmesse in diretta dalla nuova location del Foro Italico (senza dimenticare le 10 puntate di ‘Aspettando Viva Rai2!’, in onda su RaiPlay dal 16 al 27 ottobre scorso, e lo spin-off sanremese ‘VivaRai2!… VivaSanremo!’) sono passati ben 125 ospiti, scritte oltre 300 battute, preparati più di 2000 abiti di scena, 600 contributi video, circa 200 note stampa quotidiane, 100 sagome stampate e, soprattutto… 3400 iconiche pecorelle”.