Il mondo social e il rapporto con le foto dei suoi figli: Francesco Facchinetti ha spiegato la decisione di non mostrare più i suoi ragazzi.

Tramite una box domande sui social, Francesco Facchinetti è tornato a parlare con i suoi seguaci. In modo particolare l’uomo si è soffermato su un argomento molto discusso nell’ultimo periodo: il mostrare o meno i figli, in questo caso minori, sui vari profili dei social network. DJ Francesco ha spiegato come abbia diminuito parecchio la pubblicazione di certi contenuti e ha anche dato una valida motivazione.

Francesco Facchinetti e i figli sui social

Francesco Facchinetti

Rispondendo a chi gli stava chiedendo che fine avessero fatti i figli e sua moglie, Facchinetti ha replicato subito: “Si tratta di una domanda che mi fanno in tanti. Mia moglie e i miei figli li vedo durante il fine settimana, ma a differenza di un paio di anni fa preferisco tenere quello che è privato della mia famiglia, privato. Quindi non ho più voglia di esporre la mia famiglia sui social network. Non ho più voglia di esporre i miei figli sui social, tranne rari casi, perché voglio proteggerli“, ha detto.

In questo senso, DJ Francesco ha fatto riferimento a qualcosa di spiacevole che gli è accaduto in passato: “Mi sono accadute purtroppo in passato delle cose molto spiacevoli che non voglio raccontare e credo che proteggere la propria famiglia, le persone che ami, sia la cosa più importante in assoluto. Quindi ho deciso di non esporre più la mia famiglia, i miei figli”.

“Mondo pieno di pazzi”

Al netto della sua scelta, Facchinetti non ha nulla contro le persone che, invece, continuano a farlo: “Non voglio condannare chi lo fa, ognuno è libero di fare quello che vuole, ma state attenti perché il mondo è pieno di pazzi, è pieno di persone malate nella testa, il mondo è pieno di persone pericolose“. In questo senso, l’uomo ha proseguito dando un consiglio: “Ogni volta che voi usate i social network per esporre la vostra famiglia, i vostri figli, o anche altro eh… Ricordatevi che dall’altra parte c’è qualcuno che guarda e se è malintenzionato può fare delle cose molto, molto sgradevoli, spiacevoli e dolorose”.

Di seguito anche l’ultimo post Instagram condiviso dall’uomo insieme ai figli in occasione del suo compleanno: “