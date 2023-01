È stata un’uscita – infelice – di Attilio Romita a scatenare la furia di Oriana Marzoli. L’ex mezzobusto del Tg1 si era già reso protagonista di alcuni scivoloni maschilisti che lo avevano reso, suo malgrado, bersaglio della rete. E, nella serata di ieri, Romita è caduto ancora una volta definendo la venezuelana una con cui sarebbe “pronto per un giretto”.

Attilio: -“Io sono pronto per un giretto” Alfonso: -“Io ti amo Attilio, sei un mito” Far passare il messaggio che Oriana sia una donna da avere solo per farci un giretto con tanto di applausi e risate in studio, lo trovo IMBARAZZANTE E AGGHIACCIANTE #gfvip #incorvassi #oriele pic.twitter.com/39lAUsObhr

“Io sono pronto per un giretto”, ha commentato lui in diretta tv scatenando la risata di Alfonso Signorini e gli applausi del pubblico.

Eppure, se questa esternazione ha tanto fatto sorridere i presenti in studio, non si può dire lo stesso del web e di Oriana.

Se in un primo momento la Marzoli si è limitata a fare una smorfia di disappunto, poco dopo la diretta ha deciso di affrontare a muso duro il giornalista.

“Attilio non ti parlo più, Attilio maiale schifoso. È finito qua il nostro rapporto!”, ha sbottato la venezuelana, mentre anche Anna Pettinelli è intervenuta su Twitter per scagliarsi contro Romita.

“Comunque Romita è meglio che stia zitto per sempre. Parlare di un giretto da fare con Oriana dimostra quello che è sempre stato un orrendo maschilista fuori dalla casa”, ha commentato la ex professoressa di Amici.

