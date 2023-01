Clizia Incorvaia è entrata al Gf Vip per chiedere chiarezza al futuro cognato Edoardo Tavassi, ma il suo intervento è stato presto smorzato.

Ex protagonista del Grande Fratello Vip dove ha conosciuto l’attuale compagno e padre di suo figlio, Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia è tornata – ma solo per pochi minuti – nella casa. Ora che la sorella minore Micol è una delle concorrenti del reality show e visto il suo legame con Edoardo Tavassi, Clizia ha tentato di capire quanto l’interesse di lui fosse vero e quanto l‘intrusione di Nicole Murgia potrebbe far soffrire la sorella.

Clizia Incorvaia, il senso del suo intervento

Clizia ha voluto subito mettere Edoardo con le spalle al muro, mostrando alcuni momenti in cui, a suo parere, la Murgia avrebbe avuto poco rispetto del rapporto con Micol.

“Da parte della Murgia c’è tanta malizia, se non ci fosse stata questi atteggiamenti con te, Edoardo, li avrebbe anche in presenza di Micol. Ma quando c’è Micol, la Murgia non fa queste cose – ha commentato la ex del Gf Vip – . Dimmi la verità: hai trovato davvero in Micol una donna che può fare per te o è più un punto di riferimento?”.

“Eravate bellissimi insieme e vi ho sempre supportato, ma nelle ultime settimane mi sembrate un po’ persi. C’è amicizia o altro?”, ha chiesto perentoria Clizia, mentre Edoardo si mostrava seriamente spiazzato davanti a queste domande.

Certo del sentimento che lo lega a Micol e della semplice amicizia che lo unisce a Nicole, Tavassi è stato supportato anche dalla sorella minore della Incorvaia.

Micol, infatti, ha subito messo in chiaro che di non subire in alcun modo la presenza della Murgia, e ha rassicurato la sorella maggiore: “Queste cose che hai detto io non le ho mai pensate, te lo giuro, mai pensate!”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG