Si è sempre chiacchierato di una presunta rivalità tra Meghan Markle e Kate Middleton e, ora, il principe Harry conferma la lite.

L’arrivo di Meghan Markle nella famiglia reale ha creato non pochi problemi. Sin da subito si è parlato di una presunta rivalità con la cognata Kate Middleton, ma solo adesso, con l’uscita del primo libro di Harry, si ha la conferma di quanto spifferato dai tabloid britannici. Tra le due consorti dei figli di Lady Diana e Re Carlo III ci sono state diverse liti e il duca di Sussex le ha documentate pubblicando i messaggi che le due si sono scambiate.

I messaggi della lite tra Meghan Markle e Kate Middleton

Una delle liti più forti è avvenuta quattro giorni prima delle nozze, quando Meghan era alle prese con il padre che vendeva le proprie foto ai paparazzi.

In quei giorni, Kate la contattò per farle sapere che il vestito di Charlotte, futura damigella, era tutto da rifare, alimentando così lo stress cui la cognata era già sottoposta.

Questo il testo dei messaggi che le due si sono scambiate. “L’abito di Charlotte è troppo grande, troppo lungo e troppo largo. La bambina ha pianto quando lo ha provato a casa”, ha scritto Kate a Meghan, che ha replicato: “Ok. Ti avevo detto che il sarto è a disposizione dalle 8 di stamattina. Qui, a Kensington Palace. Puoi portare Charlotte a fare aggiustare il vestito come stanno facendo le altre mamme?”.

Alla richiesta della Markle, però, la Middleton ha replicato stizzita: “No. Tutti gli abiti devono essere rifatti”. “Non so che altro dire. Se l’abito non va bene allora per favore porta Charlotte da Ajay (il sarto). È tutto il giorno che aspetta”, ha risposto ancora la moglie di Harry, ottenendo un gelido “ok” dalla cognata.

Pare, inoltre, che le due abbiano discusso in altre occasioni: quando Meghan, dopo il parto di Kate, ha sostenuto che la cognata avesse gli ormoni in subbuglio e a causa dei mancati regali di Pasqua da parte dei duchi di Sussex.

