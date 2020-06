I tabloid avevano ragione: Meghan e Kate hanno litigato. Ecco quando

La lite tra Meghan Markle e Kate Middleton è vera. Dopo tanti rumors la conferma è arrivata da Sarah Ferguson, la duchessa di York e zia acquisita delle due donne.

Meghan Markle e Kate Middleton hanno veramente litigato, incrinando forse per sempre il rapporto famigliare che continua a legarle, essendo le rispettive mogli del principe Harry e William. La conferma arriverebbe dalla contessa di York, Sarah Ferguson, secondo quanto riportato dal Daily Mail. La duchessa avrebbe raccontato che il litigio fatidico sarebbe avvenuto durante i preparativi delle nozze degli ex Duchi di Sussex, quindi già nel 2018.

Confermata la lite tra Meghan e Kate

L’ingresso nella famiglia reale dell’attrice americana, Meghan Markle, ha fin da subito creato scompiglio tra i reali di Inghilterra e portato i giornalisti a credere che tra la ex duchessa di Sussex e Kate Middleton non scorresse buon sangue.

Meghan e Kate

Questi rumors non sono mai stati accreditati da dichiarazioni ufficiali, neanche quando Harry e Meghan, insieme al piccolo Archie, hanno deciso di lasciare improvvisamente la vita da reali e trasferirsi in America.

Pare però che un litigio ci sia realmente stato tra Meghan e Kate, a confessarlo è la duchessa di York, Sarah Ferguson. La mamma di Beatrice ed Eugenia avrebbe parlato degli screzi fra donne in un’intervista a un giornale australiano. Durante l’intervista Sarah ha puntato il dito contro i giornalisti, dicendo che sarebbero loro i primi a mettere una contro l’altra le donne più conosciute nel panorama mediatico.

È poi arrivata la conferma, fatta sbadatamente, dei rapporti tesi tra le due donne: Meghan e Kate non sono amiche e avrebbero litigato duramente nel periodo dei preparativi del matrimonio tra gli ex duchi di Sussex.

La lite tra Meghan e Kate

Secondo le indiscrezioni dovute ai racconti di Sarah Ferguson, il litigio che avrebbe forse per sempre incrinato i rapporti si sarebbe consumato durante i preparativi per il matrimonio tra Harry e Meghan. In un periodo di forte stress Meghan e Kate si sarebbero messe a discutere durante la prova dell’abito da damigella della figlia di Kate, Charlotte.

Lo scontro sarebbe stato senza esclusione di colpi, tanto che pare che Kate ne sarebbe uscita in lacrime.

