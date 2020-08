David Castaneda, attore statunitense, è uno de protagonisti della serie tv The Umbrella Academy. Laureato, da sempre ha la passione per la regia e la recitazione.

Dinamico, solare e con una grande passione per il mondo del cinema: ecco chi è David Castaneda, attore statunitense. Castaneda, inoltre, è entrato a far parte anche del cast della serie tv, targata Netflix, The Umbrella Academy, in cui veste i panni di Diego Hargreeves. Ma scopriamo qualche curiosità in più su di lui.

Chi è David Castaneda

Classe 1989, David Castaneda è nato a Los Angeles, in California, il 24 ottobre sotto il segno dello Scorpione. La sua infanzia e adolescenza, Canasteda l’ha trascorsa in Messico, precisamente a Sinaloa, dove i genitori si erano trasferiti.

All’età di 14 anni ha fatto ritorno, nuovamente, negli Stati Uniti, dove ha continuato il liceo giungendo fino al diploma. Subito dopo il liceo, inoltre, non scelse subito di dedicarsi al mondo del cinema ma, anzi, si iscrisse all’università per frequentare il corso di ingegneria civile. La scelta è stata dettata essenzialmente dal fatto che Castaneda voleva lavorare nell’azienda di famiglia, salvo poi intraprendere la carriera da attore.

Una passione, quella per la recitazione, che David ha scoperto di avere all’età di 17 anni quando ha preso parte alle sue primissime recite anche se ha cominciato a farlo, in modo serio, solo nel periodo universitario.

Anche se il successo, per David, è arrivato grazie alla serie tv The Umbrella Academy, in passato Castaneda ha recitato in diverse fiction e pellicole cinematografiche.

La vita privata di David Castaneda

David Castaneda è fidanzato? Sembrerebbe di no, almeno dando una rapida occhiata al suo account Instagram. L’attore, infatti, sembra essere totalmente concentrato sulla sua carriera d’attore e inoltre è molto riservato, tanto che non sappiamo nulla neanche delle sue storie precedenti.

4 curiosità su David Castaneda

-Oltre alla passione per la recitazione possiede anche quella per lo sport.

-Ama viaggiare e visitare posti nuovi.

-Il suo tempo libero ama trascorrerlo in completo relax.

-Gli piacciono tantissimo le fotografie.

