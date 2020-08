Da Barbara Palombelli a Maria De Filippi passando per Barbara d’Urso: ecco chi sono i 15 conduttori più presenti in televisione.

Ore e ore di trasmissione a intrattenere il pubblico da casa, il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha deciso di stilare una classifica, composta da ben 15 conduttori televisivi, che sono stati maggiormente sul piccolo schermo, negli ultimi mesi. Ecco chi sono i re e le regine della tv.

Da Maria De Filippi a Barbara D’Urso

Bisogna subito fare una precisazione: su quindici posizioni, ben nove sono occupate da donne. Ma ai primi posti della classifica non sono presenti i nomi che ci aspetteremmo.

Al primissimo posto c’è Barbara Palombelli, conduttrice di Forum, che non si è fermato neanche in piena quarantena. La presentatrice, inoltre, è stata in tv per ben 716 ore, tra Forum e il programma Stasera Italia.

Al secondo posto troviamo Sveva Sagramola, conduttrice di Rai3 con 470 ore, seguita da Tiziana Pannella, giornalista di La7 con 380 ore. Solo in quarta posizione, inoltre, troviamo Barbara d’Urso con i suoi tre programmi che ha totalizzato 362 ore di diretta.

Barbara D’Urso

Da Gerry Scotti a Maria De Filippi: i conduttori più presenti in tv

Al quinto posto della classifica troviamo Alberto Matano e l’ex conduttrice de La Vita in diretta Lorella Cuccarini, con 344 ore. Segue un’altra coppia del piccolo schermo: quella formata da Valentina Bisti e Roberto Poletti che sono stati in diretta per ben 333 ore. Al settimo posto Eleonora Daniele, con 332 ore e con 312 la giornalista e conduttrice Myrta Merlino.

Maria De Filippi, invece, ricopre l’undicesima posizione, con 301 ore, a seguire Francesco Vecchi, Bianca Guaccero e Gerry Scotti. A chiusura della classifica, infine, troviamo Flavio Insinna con 267 ore