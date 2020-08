Da Alessia Marcuzzi a Belen Rodriguez passando per Francesco Facchinetti: ecco le mete che i personaggi famosi hanno scelto per l’estate 2020.

Da Chiara Ferragni a Francesco Facchinetti passando per Alessia Marcuzzi: la stragrande maggioranza dei vip italiani, quest’anno, ha deciso di trascorrere le proprie vacanze in Italia. Tra il lago di Como, la Sardegna, la Sicilia e la Costiera Amalfitana sono in tanti che hanno scelto di passare l’estate in Italia, senza andare oltre confine. Ma quali sono le mete più gettonate?

I vip tra Capri e la Costiera Amalfitana

Sia Belen Rodriguez che Stefano De Martino, separatamente, hanno deciso di trascorrere una parte delle loro vacanze nella splendida isola di Capri. La stessa Alessia Marcuzzi, inoltre, per qualche giorno ha affittato uno yatch per trascorrere dei giorni di relax in piena costiera sorrentina.

Anche l’attrice Diana Del Bufalo e l’amico Cristiano Caccamo hanno trascorso qualche giorno, in compagnia della mamma di lei e di un amico, al largo di Capri.

Vacanze siciliane, invece, per l’influencer Paola Turani e il marito Ricky Serpella che hanno scelto Taormina per festeggiare anche il loro primo anno di matrimonio. Giulia Valentina con l’Estetista Cinica e Stefano Guerrera, invece, sono volati a Ravello per l’ultima tappa del loro Megatour.

Le vacanze di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez si sono concessi delle mini vacanze, a piccole dosi, con tutta la loro famiglia. L’imprenditrice digitale, infatti, ha trascorso dei giorni in Liguria, successivamente è stata su lago di Como in compagnia anche del figlio Leone.

Francesco Facchinetti e la moglie Wilma, invece, hanno optato per la Sardegna, da tempo una terra molto amata dal manager. In compagnia dei figli, infine, hanno trascorso un paio di settimane in un fantastico resort.