Il figlio di Paola Perego, un cui amico è risultato positivo al Coronavirus, da giorni è in attesa di effettuare il tampone. Paola Perego ha denunciato l’accaduto con un durissimo sfogo.

Paola Perego è allarmata per la situazione in cui si trova suo figlio Riccardo, dj 24enne che è entrato in contatto con una persona risultata positiva a covid-19. Il figlio della conduttrice avrebbe tentato per giorni a sottoporsi al tampone (anche su consiglio degli organi sanitari predisposti) ma senza successo. La conduttrice si è sfogata per la situazione in un’intervista al Messaggero:

“In fila per il tampone lo hanno rispedito a casa, assurdo”, ha affermato, e ha aggiunto: “Il suo amico appena ha capito di stare male ha chiamato tutti. Riccardo da solo ha applicato il protocollo e si sta battendo per un tampone! Questi ragazzi sono giovani ma responsabili!”. Allo sfogo della conduttrice si è unito anche suo marito, Lucio Presta.

Paola Perego

Paola Perego: il figlio in attesa del tampone

Dopo essere entrato in contatto con una persona poi risultata positiva al Coronavirus, Riccardo, figlio di Paola Perego, avrebbe tentato in ogni modo di sottoporsi al tampone (anche su indicazione dei medici dell’ospedale). Dopo aver chiamato lo Spallanzani (senza ottenere risultati) ed essersi poi diretto al Drive In predisposto per questo genere di operazione, il 24enne è stato rimandato a casa nonostante le ore di attesa:

“Questo ragazzo che ha seguito il protocollo che voi avete previsto in questi casi, che deve fare? Interessa a qualcuno o facciamo un po’ come cavolo ci pare? Vogliamo accertare che lui e gli altri possano essere certi se sono positivi o no e comportarsi come si deve a seconda del caso? Anche stavolta ci vorrà un pizzico di fortuna e tanta pazienza”, ha scritto a sua volta in un duro sfogo via social Lucio Presta, marito di Paola Perego (Riccardo, il figlio della conduttrice, è nato dal suo precedente matrimonio con Andrea Carnevale).

Il figlio di mia moglie é uno dei 2 Dj delle serate in Sardegna ed Argentàrio, gli comunicano che alcuni dei… Pubblicato da Lucio Presta su Lunedì 17 agosto 2020

Per il momento sembra che fortunatamente il figlio della conduttrice non manifesti i sintomi della malattia, ma ciò non toglie che lui e la sua famiglia siano molto preoccupati. Inoltre Riccardo si è messo in auto-isolamento insieme alla fidanzata, così da non rischiare di contagiare eventualmente qualcun altro.