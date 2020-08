Considerato uno degli astri più splendenti del panorama cinematografico danese, Mikkel Boe Følsgaard è tra i volti protagonisti della serie The Rain…

Conosciamo meglio la biografia di Mikkel Boe Følsgaard, attore danese noto per la partecipazione alla serie Netflix The Rain: ecco tutto quello che c’è da sapere sul suo conto, comprese alcune curiosità…

Chi è Mikkel Boe Følsgaard e dove vive?

Mikkel Boe Følsgaard è l’attore danese di The Rain, nato a Rønne, sotto il segno del Toro, il 1º maggio 1984. Cresciuto a Græsted-Gilleleje, nella Contea di Frederiksborg, vive nella sua Danimarca e nel 2003 si è diplomato all’Helsinge Gymnasium.

Poi sono arrivati gli studi di recitazione alla Danske Scenekunstskole di Copenaghen, e nel 2012 il fortunato esordio cinematografico sul set di Royal Affair. È il film che gli è valso l’Orso d’argento al Festival di Berlino e due prestigiosi premi nel suo Paese: il Bodil, dell’Associazione nazionale danese dei critici cinematografici, e il Robert, dell’Accademia del cinema danese…

A quanto risulta, la vita privata dell’attore è materia piuttosto riservata. Non si conoscono tutti i contorni della sua esistenza al di là del set, anche se qualcosa della sua storia emerge tra le righe delle cronache rosa estere. Sebbene il suo profilo Instagram non rimandi ai più vividi lineamenti della sua dimensione affettiva, e possibile ricavare qualche piccola chicca sul suo conto.

Mikkel Boe Følsgaard ha sposato Freja Friis, diventata sua moglie nel 2016. La curiosità dietro la scintilla del loro amore? Si sarebbero incontrati in un bar e sarebbe scattato il colpo di fulmine degno di un film! L’attore ha anche due figli: il primogenito è Theodor (nato nel 2013), seguito da Sigrid (nata nel 2016). Non ci sono elementi che dicano come stanno le cose nell’ambito della coppia, perché non sono emerse altre notizie sulla loro unione.

Mikkel Boe Følsgaard in 3 curiosità

– Ama guardare i film nella loro lingua originale, com dichiarato durante un’intervista a GQ Italia: “Preferisco approcciarmi a un prodotto nella sua lingua originale, anche solo per il piacere di apprezzare la musicalità di un altro idioma“.

– Nella sua carriera anche tanta televisione e tanto teatro. Dal 2014 al 2017 è stato uno dei volti della serie tv Arvingerne…

– L’attore ha un fratello maggiore, il fotografo e regista Nicolas Tobias Følsgaard.

