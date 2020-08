Da Angelina Jolie a Mia Farrow: ecco quali sono le star che hanno sempre sognato una famiglia numerosa e che sono riuscite ad esaudire il loro desiderio.

Angelina Jolie ha sempre desiderato una famiglia numerosa, e nel corso degli anni – complice il suo impegno umanitario in giro per il mondo – ha adottato ben tre bambini (gli altri tre, figli biologici dell’attrice, sono nati dalla storia d’amore con Brad Pitt). Come lei anche Victoria Beckham e l’ex star di Dawson’s Creek James Van Der Beek hanno voluto una famiglia numerosa, e sono riusciti a realizzare il loro sogno.

Le star che hanno tanti figli

Victoria e David Beckham sono oggi una delle coppie più unite e longeve dello show business. I due sono sposati dal 1999 e dal loro amore sono nati 4 figli: Brooklyn Joseph Beckham (nato a Londra il 4 marzo 1999), Romeo James Beckham (nato il 1º settembre 2002), Cruz David Beckham (nato a Madrid il 20 febbraio 2005) e Harper Seven Beckham (nata a Los Angeles il 10 luglio 2011).

David Beckham e Victoria Adams

James Van Der Beek e sua moglie, Kimberly Brook, non hanno mai nascosto il desiderio di avere tanti figli. La coppia ne ha ben 5 e l’ex star di Dawson’s Creek ha confessato il proprio dolore per la perdita delle due successive gravidanze subita da sua moglie.

Quando si pensa a una famiglia numerosa non si può non nominare quella di Angelina Jolie e Brad Pitt, che insieme hanno avuto 6 figli. I primi tre (Maddox, Zahara e più tardi Pax) sono stati adottati dall’attrice durante i suoi viaggi in Cambogia, Etiopia e Namibia. Gli altri tre (Shiloh e i gemelli Knox e Vivienne) sono nati durante il matrimonio tra l’attrice e il famoso collega, che nel frattempo ha adottato legalmente anche gli altri tre figli della Jolie (tutti portano il doppio cognome, Jolie-Pitt).

Angelina Jolie Shiloh Pitt Zahara Jolie Pitt

Eddie Murphy ha la bellezza di 10 figli: dal matrimonio con Nicole Mitchell ha avuto i primi cinque (Bria Liana, Zola, Myles, Shayne e Bella), e dalle relazioni con Paulette McNeely, Tamara Hood e l’ex Spice Melanie Brown ne ha avuti altri tre (Angel, Eric e Christian). Dal 2012 l’attore è legato a Paige Butcher, da cui ha avuto i due figli più piccoli, Izzy e Max.

Senza dubbio una delle star con più figli è la diva Mia Farrow, che ne ha ben 14: oltre Matthew, Sascha e Fletcher (nati dall’amore per l’ex marito, André Previn) l’attrice ha adottato Soon-Yi, Lark Summer, Moses, Dylan, Tam, Isaiah, Thaddeus, Gabriel, Quincy e Frankie-Minh. L’attrice è madre anche di Ronan Farrow, riconosciuto legalmente come figlio di Woody Allen (ma che, secondo un insistente rumor sostenuto dalla Farrow stessa, sarebbe in realtà figlio di Frank Sinatra – ex marito dell’attrice).