Marino Bartoletti ha condiviso l’ultimo vocale ricevuto da Vialli, circa un mese prima della morte dell’ex calciatore

Marino Bartoletti ha avuto modo di conoscere Gianluca Vialli nel corso della sua lunga carriera come giornalista sportivo. Poco più di un mese fa aveva sentito tramite telefono l’ex calciatore, scomparso nei primi giorni del 2023. Dopo giorni di tentennamenti, Bartoletti ha voluto condividere sui social il vocale inviatogli da Vialli per far comprendere a tutti quanto Gianluca fosse un uomo forte e dignitoso.

Le ultime parole di Vialli a Bartoletti

“Chi può ‘raccontare’ Gianluca Vialli meglio di quanto non possa fare lui stesso? È per questo che, per non aggiungere altre parole alle tantissime che gli sono state dedicate, ho deciso – con pudore, ma anche con consapevole affetto – di condividere con gli amici di questa pagina l’ultimo messaggio vocale che ho ricevuto da lui (poco più di in mese fa)”.

Con queste parole, Bartoletti ha motivato la sua scelta. “Aiuta a capire, una volta di più, il senso della sua gentilezza, del suo coraggio, della sua generosità, persino della sua ironia che non flette neanche di fronte a quello che certamente già ‘sapeva’ – ha scritto a corredo del vocale pubblicato sulla sua pagina Instagram – . Sembra che sia lui a voler fare coraggio a me! Sono le parole di un grande Uomo che non ha mollato mai! E certamente di un grande Amico che ci ha insegnato che persino nella sofferenza si può trovare la forza di regalare un sorriso”.

“[…]Grazie per il messaggio! Ringrazio per l’abbraccio e ricambio i saluti. Non ci vediamo da un po’ […] Io sono ancora impegnato in questo percorso, tra alti e bassi, però non posso lamentarmi perché ci sono un sacco di cose che mi stanno succedendo positive […] Si va avanti testa alta e petto in fuori, con grande dignità e con grande ottimismo – dice Vialli nell’audio pubblicato sui social – .Conto di rompere le pa*** alla gente per tanti altri anni, quindi dovrete sopportami ancora per un po’ spero […]”.

