Nelle scorse ore Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, aveva annunciato per la data di ieri, la nascita della figlia. Ad ora, tutto tace…

Un piccolo giallo social sta intrigando i fan di Alice Campello e di Alvaro Morata. La coppia, ed in particolare la modella, aveva annunciato per la data di ieri la nascita della loro piccola Bella, quarta figlia. Peccato che sia ieri che oggi, almeno fino ad ora, non ci siano state più notizie…

Alice Campello e il giallo sul parto: cosa succede?

ALICE CAMPELLO

A destare grande curiosità nei fan e, ad essere sinceri, anche un pizzico di apprensione, è il totale silenzio della coppia. Alice Campello, come anticipato, infatti, si era mostrata su Instagram in una storia spiegando che per la giornata successiva (quella di ieri) era prevista la nascita della figlia, la prima femminuccia di casa Morata. “Io e Bella stiamo bene, grazie per tutti i messaggi. Domani finalmente la conoscerò. Ma sono molto stanca come potete vedere dai miei occhi”, erano state le sue dichiarazioni.

Dopo quelle parole, però, tutto ancora tace. Ad ora, almeno sui social nessuna novità. Nell’ultimo post Instagram che è visibile sul profilo della ragazza, ecco allora che diversi fan hanno chiesto informazioni. “Ma che succede?”, “Come state?”, “Ragazzi ma si sa qualcosa sul parto e su come è andata?”.

Sono più o meno questi i messaggi arrivati in queste ore dai fan della donna e in generale della coppia.

Un vero giallo che, speriamo, possa presto risolversi con aggiornamenti da parte dei due protagonisti.

Di seguito anche l’ultimo post presente sui profili della coppia dove sono visibili i vari commenti:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG