Fiorello ne “combina” un’altra: lo showman ha svelato in una diretta social il numero di telefono di Alessia Marcuzzi scatenando il caos.

Grande attesa per il nuovo programma di Rai 2 ‘Boomerissima’ condotto da Alessia Marcuzzi che partirà oggi. Per l’occasione, un po’ di pubblicità è arrivata anche da Fiorello che nel corso di una diretta Instagram ha chiamato la conduttrice combinandone una delle sue. Cosa? Durante la telefonata ha svelato il numero di cellulare della conduttrice generando, per la donna, un vero e proprio caos di messaggi…

Alessia Marcuzzi, numero di telefono svelato da Fiorello e la reazione

Alessia Marcuzzi

Il siparietto social diventato virale su tutto il web è avvenuto questa mattina quando, Fiorello e Fabrizio Biggio, tornati alle dirette mattutine su Instagram in attesa del ritorno ufficiale su Rai 2 con ‘Viva Rai 2’, hanno chiamato Alessia Marcuzzi al fine di promuovere il suo nuovo programma ‘Boomerissima’, in partenza questa sera.

Mentre Biggio faceva partire la telefonata, lo showman ha inquadrato lo schermo del telefono. Conseguenza di questo fatto? Molto semplice: il display del dispositivo ha mostrato il numero di cellulare della Marcuzzi che era nominata “Alla Ultimo”. I due, poi, parlando con la donna le hanno spiegato: “Abbiamo fatto un danno, ora dovrai cambiare numero”.

“Ma come cioè?”, si sente dalla voce dalla presentatrice. “Eh, io stavo inquadrando il telefono di Biggio e quindi si è visto il tuo numero di telefono. Scusaci, non l’abbiamo fatto di proposito”, ha spiegato Fiore.

Dopo le spiegazioni, curioso anche il messaggio della moglie di Biggio, cugina di Alessia, che lo stesso Fabrizio ha letto in diretta: “Sei un cretino”.

La conseguenza di quanto accaduto è stata una immediata pioggia di messaggi e telefonate ricevute dalla Marcuzzi che, a sua volta, ha mostrato su Instagram le prove di tutto ciò.

Anche il profilo ufficiale di Viva Rai 2 ha condiviso con un post Instagram il siparietto andato in scena questa mattina:

Di seguito, invece, anche un altro messaggio decisamente particolare ricevuto dalla presentatrice e condiviso in un altro post Instagram:

