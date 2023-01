Vacanze alle Maldive per Costanza Caracciolo e Bobo Vieri. La coppia, insieme alle due figlie, ha scelto una location da sogno e piuttosto costosa…

C’è chi ha scelto le montagne e la neve per le vacanze di fine anno e inizio 2023, e chi, invece, come Costanza Caracciolo e Bobo Vieri ha optato per il caldo del mare e il sole delle Maldive. Sono tante le foto della coppia, partita con figlie al seguito, tra spiagge e luoghi magnifici. Curioso e da sogno anche l’hotel scelto per l’occasione: una struttura da urlo e dal costo non indifferente.

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri: vacanze da sogno alle Maldive

Costanza Caracciolo

Come anticipato, Bobo Vieri e Costanza Caracciolo stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza alle Maldive insieme alle loro due figlie. La nota coppia ha deciso di festeggiare la fine dello scorso anno e l’arrivo del nuovo lontano dallo stress della città. Per l’occasione hanno optato per un meraviglioso resort tra spiagge e acque pulitissime.

La struttura si trova immersa nella natura ed è un vero paradiso. In tanti, però, si sono domandati dove si trovino esattamente e soprattutto quanto costi soggiornare nel resort alle Maldive da loro scelto.

A rispondere alla domanda ci ha pensato Gossip e Tv che ha spiegato come l’ex Velina e l’ex calciatore si trovino ospiti del Siyam World l’isola, una delle più grandi delle Maldive. Qui si trovano delle strutture mozzafiato immerse nella natura tra palme e il mare dell’Oceano Indiano. Il Siyam World è un complesso che si estende su ben 54 ettari nell’atollo di Noonu. Esso si trova davvero in mezzo al mare, tanto che può essere raggiunta solo un volo diretto di 40 minuti in idrovolante o con un motoscafo.

Il costo? Una notte al Siyam World in una villa sulla spiaggia con piscina da 100 metri quadrati parte dai 950 euro circa. Invece, per le residenze con quattro camere da letto da 700 metri quadrati i prezzi si aggirano intorno ai 4.800 euro.

Di seguito anche alcuni post Instagram recenti della ex Velina e dell’intera famiglia:

Riproduzione riservata © 2023 - DG