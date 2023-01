Dopo la dedica per il compleanno, altro messaggio d’amore da parte di Ezio Greggio alla sua fidanzata che sembrano essere felicissimi.

Solamente poche settimane fa, Ezio Greggio si era lasciato andare ad una dedica social davvero dolce e unica per la sua giovane fidanzata Romina Pierdomenico. A distanza di qualche tempo, il noto presentatore di ‘Striscia la Notizia’ replica con parole al miele rilasciate a TV, Sorrisi e Canzoni.

Ezio Greggio pazzo per la sua fidanzata

Ezio Greggio

“Auguri amore mio! Se per baciarti dovessi poi andare all’inferno, lo farei. Così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci. Amare significa dirti ogni giorno… Beh non è che dobbiamo dirvelo sono affari nostri. William Shakespeare ed Ezio Greggio”. Queste erano state le parole condivise su Instagram dal presentatore per la sua bella compagna nel giorno del suo compleanno.

Dichiarazioni dolcissime che lo stesso Greggio ha voluto in un certo senso replicare nel corso della recente intervista a TV, Sorrisi e Canzoni. Infatti, parlando proprio di Romina Pierdomenico, l’uomo ha ammesso: “Potrei essere un lontano parente di Dante Alighieri o di Jacques Prévert. Le parole mi escono in modo spontaneo perché la mia compagna è una persona straordinaria”.

E ancora su quella dedica: “Era naturale che, in una occasione importante, io le dedicassi un ‘regalo’ visibile come tutti quelli che le faccio ogni volta che ci vediamo”.

Insomma, tra i due le cose sembrano andare davvero a gonfie vele. Oramai la coppia è fissa da 4 anni e pare conviva a Monte Carlo.

Di seguito, invece, un recente post Instagram di fine anno con gli auguri social:

