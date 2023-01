A osservare le sue foto su Instagram si resta incantati: Romina Pierdomenico è una modella dal fascino sofisticato e mai banale. Ecco dove l’abbiamo già vista!

Secondo posto a Miss Italia 2012, uno sguardo che conquista e capelli da bambola. Sommiamo a questo un volto angelico e un fisico da urlo e il gioco è fatto: ecco il profilo iniziale della bellissima Romina Pierdomenico, donna di straordinaria eleganza e rara sensualità. Non è un caso se il suo appeal ha fatto capitolare uno degli eterni scapoli del jet set, Ezio Greggio! La relazione con lui va avanti dal 2018, ma la sua vicinanza al conduttore di Striscia ha contribuito a fargli superare un brutto momento. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Chi è Romina Pierdomenico?

Sagittario, classe 1993, nata a Milano ma di origini abruzzesi: Romina Pierdomenico è una modella affermata che vanta un secondo posto a Miss Italia, nell’edizione 2012 (l’anno in cui vinse il titolo Giusy Buscemi).

Questo è stato il vero trampolino di lancio per la bellissima milanese, approdata nel 2014 nel cast delle tentatrici di Temptation Island.

Non tutti, forse, ricordano che la Pierdomenico è stata anche una corteggiatrice del trono classico, nel lontano 2015. Romina, a Uomini e Donne, provò a conquistare Amedeo Barbato, ma il suo percorso come pretendente si è concluso con un nulla di fatto.

Ha condotto anche una trasmissione per bambini su Rai Gulp, dove intervistava le star del cinema ed è entrata nel corpo di ballo di Colorado.

Romina Pierdomenico

Nel 2019 è stata anche la conduttrice, in coppia con Ezio Greggio, di La sai l’ultima?.

Romina Pierdomenico: vita privata

Intorno ai sentimenti della splendida modella aleggiva uno spesso alone di mistero. Da quella cortina di privacy, gelosamente preservata, però, è spuntato un succoso gossip nel luglio 2018: il settimanale Spy, infatti, ha paparazzato in tenera compagnia Romina Pierdomenico ed Ezio Greggio.

Lui, reduce dalla fine della lunga relazione con la baby fidanzata Simona Gobbi, avrebbe ceduto all’amore cadendo letteralmente ai suoi piedi! In barba ai 39 anni di differenza che li separano, la coppia ha iniziato una serena e stabile love story, piombata immediatamente sulle prime pagine dei rotocalchi.

“Ridere per me è importante e lei è una ragazza molto ironica, mi dà molta allegria. La differenza di età non è un problema. Io mi sento 35 anni, dunque siamo praticamente coetanei“, ha spiegato il conduttore a Gente.

A Chi, inoltre, Ezio Greggio ha raccontato che la fidanzata gli è stata molto vicino dopo la morte del suo grande amico Gianfranco D’Angelo nel 2021. “Romina è la mia forza. In questo periodo mi ha aiutato a superare il dolore per la morte del mio caro amico Gianfranco D’Angelo“.

Nel 2023 a Gente, infine, la ragazza ha raccontato qual è il segreto del loro amore: “Molti credono che tanta differenza d’età sia una forzatura, ma questa cosa mi fa sorridere. Vorrei dire a certe persone che l’amore non ha età se c’è sintonia, e quando io ed Ezio ci guardiamo in faccia ci capiamo al volo“.

La malattia

Nel giugno 2021 ha rivelato per la prima volta, in un’ospitata a Ok Salute, che ha sofferto molto, e ha anche perso il lavoro, a causa di una malattia della pelle, la psoriasi guttata, che provoca della vistose chiazze rosate sul corpo. “Ho imparato a respirare e a tenere alla larga tutto ciò che poteva, e che può ancora adesso, causarmi stress: ambienti, abitudini, pensieri. Grazie alle posizioni yoga e alla meditazione sono riuscita a raggiungere quell’equilibrio necessario per guarire definitivamente dalla psoriasi”, ha dichiarato.

Chi è il fidanzato di Romina Pierdomenico, Ezio Greggio?

Non ha bisogno sicuramente di presentazioni Ezio Greggio, lo storico conduttore e volto noto di Striscia la Notizia, il programma di Antonio Ricci. Classe 1954, il presentatore è nato il 7 aprile sotto il segno dell’Ariete a Cossato, in provincia di Biella.

Oltre alla televisione, nella sua lunga e strabiliante carriera Ezio Greggio ha anche recitato in numerosi film, tra cui Selvaggi e Un’estate al mare, entrambi di Carlo Vanzina.

Dove abita Romina Pierdomenico?

Romina è originaria dell’Abruzzo e più precisamente di Vicoli, un piccolo comune in provincia di Pescara. Per motivi lavorativi è stata obbligata a trasferirsi altrove e più precisamente a Milano. Attualmente vive con Greggio nel Principato di Monaco, a Monte Carlo.

3 curiosità su Romina Pierdomenico

-Dal giugno 2019 per tutta l’estate l’abbiamo vista a fianco del compagno a La sai l’ultima?!. Sui suoi guadagni, però, non abbiamo informazioni.

-Sul suo profilo Instagram possiamo ammirarla in scatti da backstage e shooting, e anche a volte in compagnia di Ezio Greggio.

-Quando Romina ha presentato il nuovo compagno ai suoi genitori ne è scaturito un incontro emozionante: “È stato un incontro emozionante, ma Ezio Greggio è una persona alla mano e ci ha messo subito a nostro agio, scattando molte foto anche con altre persone presenti nel locale”, disse al quotidiano Il Centro il papà di Romina.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG