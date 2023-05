E’ finita la storia d’amore tra Ezio Greggio e Romina Pierdomenico. La coppia lo ha annunciato sui social con una storia su Instagram.

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico hanno chiuso la loro storia d’amore dopo essere stati insieme per 5 anni. Hanno condiviso la notizia su Instagram, dichiarando di avere progetti diversi per la loro vita e di essere diventati grandi amici.

Ezio Greggio

Tuttavia, il loro rapporto rimane aperto e sereno, come dimostra la recente visita di Romina al Monte Carlo Film Festival di Ezio. Ezio ha espresso il suo apprezzamento per gli indimenticabili 5 anni trascorsi con Romina e le ha fatto gli auguri. L’annuncio è stato dato attraverso una storia di Instagram che anche Romina ha condiviso.

Come era nata la loro storia 5 anni fa

Romina Pierdomenico ha raccontato la storia di come si è innamorata di Greggio alla trasmissione Pomeriggio Cinque, condotta da Barbara d’Urso. Romina aveva da poco chiuso una relazione burrascosa con un coetaneo che l’aveva tradita. Dopo qualche tempo, Ezio ha iniziato a contattarla su Instagram. Hanno chattato per un mese prima di decidere di incontrarsi di persona. Tuttavia, si sono incontrati per caso il giorno prima del loro appuntamento e hanno condiviso una risata. Il giorno dopo sono usciti insieme e da lì è iniziata la loro storia d’amore.

