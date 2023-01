Se ne è parlato tanto e oggi è il gran giorno. Fuori Spare, il libro del principe Harry con tante rivelazioni che faranno discutere.

Sono state settimane di indiscrezioni, anteprime e tante, tantissime polemiche. Oggi, però, è finalmente arrivato il grande giorno di ‘Spare’, il libro del Principe Harry dove pare abbia confessato scottanti verità della sua vita e quella della Famiglia Reale. Diversi punti già noti al pubblico: andiamo a vedere i più scottanti.

Harry e il libro Spare: le verità più scottanti

Principe Harry

Prima di tutto va detto che il libro del Principe Harry è diviso in tre parti: “Dal profondo della notte che mi avvolge”, “Sanguinante ma indomito” e “Capitano della mia anima”.

Parole non scelte, naturalmente, a caso ma che raccontano capitoli importanti della sua vita privata. E in effetti, già il titolo, Spare, letteralmente “ruota di scorta” o “riserva”, dava già un’idea di cosa potersi aspettare.

Tra le rivelazioni di cui si sta maggiormente discutendo c’è il racconto di un’aggressione fisica di William, il fratello maggiore, nei confronti di Harry.

Non solo. Anche una richiesta esplicita dei due al padre, Re Carlo III, di non sposare l’attuale regina consorte.

Proprio per l’attuale re ci sarebbe del risentimento derivante dal principio e da una presunta frase detta dall’uomo a Diana il giorno della nascita di Harry: “Meraviglioso! Mi hai dato un erede e una scorta, il mio lavoro è fatto”.

Non manca anche un passaggio a proposito dell’Afghanistan Sull’argomento, il duca di Sussex ha raccontato di aver ucciso 25 “pedine”. “Mentre ero in mezzo al calore e alla nebbia del combattimento non pensavo a quei venticinque come a persone. Non puoi uccidere qualcuno se lo consideri una persona”, le parole.

Insomma, siamo convinti che oltre a queste forti rivelazioni, il libro potrebbe nascondere tanti altri aneddoti e curiosità…

Di seguito anche un post Instagram dove si può apprezzare la copertina del libro:

